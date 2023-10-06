Делегация Росстандарта приняла участие в значимом событии строительной отрасли – Международном строительном форуме и выставке «100+ technobuild 2023». Являясь коммуникационной площадкой для обмена опытом и диалога по вопросам развития строительной отрасли, форум и выставка приняли представителей строительной отрасли из 33 регионов и 65 городов Российской Федерации, а также шести стран мира.

Важнейшей для отрасли теме – государственному контролю (надзору) на рынке строительных материалов и изделий – была посвящена работа отдельной сессии Российского союза промышленников и предпринимателей, в которой принял участие заместитель руководителя Росстандарт Александр Кузьмин. В рамках своего выступления он отметил, что применение качественных строительных материалов и изделий является необходимым условием реализации национальных проектов в Российской Федерации.

«Учитывая социальную значимость, широкий спектр применения и масштаб возможных последствий вследствие использования несоответствующих установленным требованиям строительных материалов и изделий, контроль со стороны надзорного ведомства в отношении данной продукции позволит предотвращать и своевременно пресекать выпуск небезопасной продукции на рынок. Росстандарт принимает активное участие в работе по регулированию сложившейся ситуации», – прокомментировал Александр Кузьмин.

В свою очередь, директор департамента градостроительной деятельности и архитектуры Минстроя России Владимир Калинкин отметил, что

«Обсуждается возможность проведения эксперимента по возвращению государственного контроля за наиболее чувствительными строительными материалами и изделиями. Речь идёт о цементе, сухих смесях, радиаторах и о части кабельной продукции». В рамках эксперимента функцию контроля вернут Росстандарту.

На площадке форума также прошла конференция «Техническое регулирование в строительстве: новые вызовы и перспективы», в которой приняли участники сотрудники подведомственного Росстандарту ФГБУ «Институт стандартизации». Основным вопросом обсуждения стала разработка проекта Технического регламента ЕАЭС «О безопасности строительных материалов и изделий», а также формирование доказательной базы к нему. В работе профильной секции приняла участие директор Департамента стандартизации материалов технологий ФГБУ «Институт стандартизации» Елена Костылева.