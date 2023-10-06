Осенью 2023 года строители приступили к монтажу ледовой арены в здании нового крытого катка с искусственным льдом общей площадью более пяти тысяч кв. м для Сибирского государственного университета физической культуры и спорта в Омске.

«Новый крытый каток на базе Сибирского государственного университета физической культуры и спорта реализуется публично-правовой компанией «Единый заказчик в сфере строительства» в рамках федеральной адресной инвестиционной программы, куратором которой является Минстрой России. Он станет площадкой для тренировок студентов вуза. Также планируется, что на новой ледовой арене будут проходить соревнования местного уровня по хоккею, фигурному катанию и шорт-треку», - отметил заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ Юрий Гордеев.

Строящийся объект состоит из двух основных блоков: ледовой арены и трёхэтажного административно-бытового здания. В ледовой арене появятся телескопические трибуны для зрителей на 200 мест. В административно-бытовом корпусе разместят помещение проката и заточки коньков, мастерскую по ремонту оборудования и инвентаря, массажный кабинет, помещения для персонала и др.

«В сентябре этого года строители завершили важный этап в возведении нового здания – смонтировали металлоконструкции крытого катка, общий объем которых составил около 140 тонн. Сегодня на объекте специалисты проводят работы по устройству ледовой арены. Уже выполнен монтаж системы подогрева грунта, которая будет защищать грунт от промерзания во время эксплуатации ледового катка», - сказал генеральный директор ППК «Единый заказчик» Карен Оганесян.

Для зрителей будет организован собственный выход на ледовую арену. Он будет отделен от выходов для спортсменов и тренеров. Завершить строительство катка с искусственным льдом планируется в 2024 году.