КЗ ЦВЕТЛИТ на выставке 100+ TechnoBuild

Вот и завершился Международный форум-выставка «100+ TechnoBuild», в котором впервые сектор электротехники был представлен в широком формате на площадке «Город Света». Выставка «100+ TechnoBuild» проходила в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». В этом году приняли участие около 450 компаний-экспонентов, общая выставочная площадь - 40 000 квадратных метров.

Выставка охватила все направления строительства, проектирования, развития городской среды. Ключевой задачей выставки было рассказать и продемонстрировать новейшие достижения в строительстве, технологии и проекты для развития современных городов. В этом году сектор электроснабжения и освещения был представлен одним из крупнейших российских дистрибьюторов - компанией «Русский Свет», который собрал всех поставщиков - лидеров электротехнической отрасли на одной площадке - в «Городе Света».