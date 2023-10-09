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КЗ ЦВЕТЛИТ на выставке 100+ TechnoBuild

9 октября 2023, 13:00 366 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ООО "КЗ "ЦВЕТЛИТ"
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Вот и завершился Международный форум-выставка «100+ TechnoBuild», в котором  впервые сектор электротехники был представлен в широком формате на площадке «Город Света». Выставка «100+ TechnoBuild» проходила в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». В этом году приняли участие около 450 компаний-экспонентов, общая выставочная площадь - 40 000 квадратных метров.

Выставка охватила все направления строительства, проектирования, развития городской среды. Ключевой задачей выставки было рассказать и продемонстрировать новейшие достижения в строительстве, технологии и проекты для развития современных городов. В этом году сектор электроснабжения и освещения был представлен одним из крупнейших российских дистрибьюторов - компанией «Русский Свет», который собрал всех поставщиков - лидеров электротехнической отрасли на одной площадке - в «Городе Света».

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Метки: ЦВЕТЛИТ, TechnoBuild
Отрасль: Кабельная промышленность 
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Эта новость часть сюжета Кабельные полимеры
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