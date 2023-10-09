Балаковская АЭС завершила масштабную модернизацию пускорезервной котельной (ПРК), которая предназначена для производства пара для энергоблоков, а также снабжения теплом промышленной площадки предприятия.



Пускорезервная котельная, которая была построена и введена в эксплуатацию 40 лет назад, прошла полный курс технического «омоложения»: от заливки нового фундамента до полной замены тепломеханического и электротехнического оборудования. Одной из ключевых операций в рамках модернизации стала замена отработавших свой ресурс мазутно-газовых котлов на современные и прогрессивные с точки зрения экологической безопасности котлы – они работают исключительно на природном газе.

«Уникальные по своим параметрам и характеристикам паровые котлы Е-50-1,4-250Г изготовлены по индивидуальному заказу на нашем российском Бийском котельном заводе, - отметил заместитель главного инженера по эксплуатации общестанционных объектов Балаковской АЭС Сергей Гончаренко. - Они укомплектованы низкотоксичными газовыми горелками, что позволяет снизить уровень выбросов вредных веществ в атмосферу. Пускорезервная котельная - важнейший объект в обеспечении безопасной и бесперебойной работы атомной станции. Производимый ПРК пар необходим практически на всех этапах жизненного цикла АЭС - в период строительства, эксплуатации, консервации, а также на случай аварийного отключения энергоблоков».

В модернизации пускорезервной котельной Балаковской АЭС были задействованы сотни специалистов самой атомной станции, Атомэнергопроекта, Балаковоатомэнергоремонта. Строительные, монтажные и пуско-наладочные работы проведены в кратчайшие сроки - всего два с небольшим года потребовалось специалистам, чтобы полностью заменить устаревшее оборудование на новое.

«Работу начали с фундамента - залили 500 кубометров бетона, - рассказал директор Балаковоатомэнергоремонта Анатолий Бурлаков. - Смонтировали более 200 тонн металлоконструкций, осуществили монтаж котлов, основного оборудования, технологических трубопроводов, масса которых составляет более 170 тонн, сварили свыше 10 тысяч стыков. Балаковоатомэнергоремонт выполнил и пуско-наладочные работы на объекте, мы получили колоссальный опыт, который показал, что нашим специалистам по плечу самые сложные задачи».

Итогом проведения пусконаладочных работ стали комплексные опробования пускорезервной котельной. Котлы поочередно работали в непрерывном режиме в течение 72 часов на номинальной нагрузке. В ходе испытаний отработаны все необходимые режимы и подтверждены проектные характеристики нового оборудования.



Запуск в эксплуатацию обновленного объекта - завершающий этап на пути получения атомной станцией лицензии на продление срока службы самого молодого балаковского энергоблока - №4. Увеличение расчетного срока эксплуатации уже действующих блоков предусматривает Федеральная целевая программа по развитию атомной энергетики России.



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