2,7 млрд рублей планируется направить в текущем году на социально-экономическое и инфраструктурное развитие городов присутствия атомных станций. Это средства, которые выделяются муниципалитетам из областных бюджетов в рамках соглашений о сотрудничестве между Госкорпорацией «Росатом» и регионами расположения АЭС.

Соглашения действуют с Воронежской, Курской, Ленинградской, Мурманской, Ростовской, Свердловской, Смоленской и Тверской областями. За девять месяцев текущего года в бюджеты атомных городов уже поступило более 2,1 млрд рублей из запланированной суммы.

За время действия соглашений с 2013 по 2022 годы на реализацию социально значимых проектов в городах расположения АЭС направлено 21,3 млрд рублей. На эти средства выполнены мероприятия по созданию инженерно-коммунальной, дорожной, транспортной инфраструктуры, построены востребованные социальные объекты: спортивные комплексы, городские набережные и парки, школы и детские сады, культурные центры и многое другое.

«Реализация соглашений – один из механизмов, направленных на развитие территорий присутствия Концерна. В рамках договоренностей, достигнутых с регионами, городам выделяются средства для благоустройства общественных пространств, внедрения цифровых технологий в социальную сферу, обновления школьных систем образования. Такой формат взаимодействия стал возможным благодаря активной позиции всех заинтересованных сторон. Это большая и кропотливая работа, которая дает ощутимые результаты и делает жизнь в наших городах комфортнее», – отметил Генеральный директор АО «Концерн Росэнергоатом» Александр Шутиков.

При определении перечня мероприятий для финансирования выбираются объекты, строительство и реконструкция которых принесут значимый социальный эффект и будут способствовать повышению уровня жизни горожан.

Органы местного самоуправления, опираясь на общественный запрос, реализуют знаковые инфраструктурные и социальные проекты. За десять лет в городах сделано многое: в Курчатове обустроен парк отдыха «Теплый берег», реализуется программный комплекс «Умный Курчатов», построен путепровод; в Заречном реконструирована набережная Белоярского водохранилища; в Сосновом Бору построены волейбольный центр и детский сад на 240 мест с бассейном; в Нововоронеже появились крытый стадион, Центр боевых искусств, ледовая арена и спортивно-оздоровительный комплекс «Атом Арена».

Над решением вопросов, связанных с социально-экономическим развитием территорий расположения атомных станций, активно работает Фонд «АТР АЭС», который объединяет администрации регионов, глав муниципалитетов и директоров АЭС.

Правительство РФ и региональные власти в партнерстве с крупными российскими компаниями уделяют большое внимание росту качества жизни населения страны. Эта деятельность включает в себя ускорение реализации национальных проектов, комплексное улучшение жилищных условий граждан, уровня доступности медицины, развитие инфраструктуры. Росатом и его предприятия принимают активное участие в этой работе.