В Екатеринбурге построят жилой комплекс за 6,2 миллиардов

«Банк ДОМ.РФ» профинансирует на 6,2 млрд рублей строительство жилого комплекса комфорт-класса в Екатеринбурге. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе банка, уточнив, что кредитная линия открыта ГК «Атлас Девелопмент».



Жилой комплекс из пяти секций разной этажности и общей площадью 98 тыс. кв. метров возведут в районе Октябрьский на ул. Шатурская. Всего в нем запроектировано 1200 квартир. Проектом предусмотрен также двухуровневый паркинг и коммерческие помещения на первых этажах зданий и стилобата. Завершить строительство комплекса планируется в течение пяти лет.

«На средства банка жилье строят в пяти из шести регионов Уральского федерального округа, объем открытых девелоперам кредитных линий достиг 315,7 млрд рублей. Уверены в успехе нового проекта ГК «Атлас Девелопмент», т.к. мы не впервые сотрудничаем с инвестором: ранее ему уже было выделено 15,1 млрд рублей», – рассказал директор Управления региональным корпоративным бизнесом «Банка ДОМ.РФ» Александр Чобан.

В пресс-службе добавили, что в настоящее время в Свердловской области строится 4,2 млн кв. метров жилья, из них 97% — с использованием счетов эскроу.