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В Подмосковье в создание готовых промышленных боксов вложат более 1 млрд рублей

9 октября 2023, 16:45 217 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ТАСС
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: Pixabay.com

Фото: Pixabay.com

Порядка 15 тыс. кв. м готовой недвижимости для промышленных предприятий планируется построить в индустриальном парке "Белый раст" в Дмитровском округе Подмосковья. Инвестиции в проект составят около 1,2 млрд рублей, об этом сообщила ТАСС зампред правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

"Новый проект по созданию площадки с готовыми промышленными боксами для промышленных инвесторов появится в индустриальном парке "Белый раст". Плановый объем инвестиций в строительство объекта "Подмосковье индастриал" составляет 1,2 млрд рублей. Сформированная на площадке инфраструктура позволит обеспечить создание около 250 рабочих мест для жителей региона", - сказала она.

В пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья сообщили, что всего в индустриальном парке планируется построить почти 15 тыс. кв. м готовой недвижимости для промышленных предприятий.

Уточняется, что подобрать площадку или недвижимость для реализации инвестпроекта на территории индустриальных парков региона можно на инвестиционной карте Подмосковья. В индустриальном парке "Белый раст", в частности, для резидентов доступно около 450 га под реализацию инвестиционных проектов. 

 
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Метки: ИНВЕСТПРОЕКТ, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 

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