Филиал Системного оператора ОДУ Востока совместно с ПАО «РусГидро» и Филиалом ПАО «Россети» – МЭС Востока реализовали проект по установке современных микропроцессорных устройств противоаварийной автоматики (ПА) на 11 транзитных подстанциях Амурской области для обеспечения автоматического противоаварийного управления на связях 220 кВ от Зейской ГЭС до Якутии.

В рамках проекта на подстанции (ПС) 500 кВ Амурская и десяти центрах питания 220 кВ Амурской области установлено в общей сложности 48 комплектов противоаварийной автоматики. Помимо этого, на шести энергообъектах скорректировано программное обеспечение, проведена интеграция действующих устройств ПА в новые системные алгоритмы.

При реализации проекта использовались оборудование и программные решения российских производителей.

«Специалистами ОДУ Востока проведены расчеты, в том числе по выбору параметров настройки противоаварийной автоматики, разработан ряд комплексных программ по опробованию смонтированного оборудования и обеспечен ввод в работу современного комплекса локальной автоматики предотвращения нарушения устойчивости ЛАПНУ на Зейской ГЭС, обеспечивающего автоматическое предотвращение нарушения устойчивости генерирующего оборудования и допустимую токовую нагрузку ЛЭП и сетевого оборудования в случае нормативных аварийных отключений», – сообщил директор по управлению режимами – главный диспетчер Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Востока Алексей Воронов.

Реализованные в рамках проекта технические решения обеспечивают обработку расширенного объема пусковых органов противоаварийной автоматики. В случае возникновения технологического нарушения в энергосистеме необходимые меры принимаются автоматически с использованием оптимального алгоритма точечного воздействия. Это позволяет исключить выход параметров электроэнергетического режима энергосистемы за допустимые пределы, сохранить ее устойчивую работу и минимизировать объем отключений потребления при возникновении нормативных возмущений.

Важным эффектом реализации проекта стало в отдельных схемно-режимных ситуациях увеличение максимально допустимого перетока активной мощности от Зейской ГЭС на юг Якутии и запад Амурской области на величину до 145 МВт и исключение необходимости ввода графиков временного отключения потребления в объеме до 139 МВт.