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ГК 1520 на 90% выполнила работы по сооружению основного конструктива станции Митьково МЦД-3

9 октября 2023, 16:30 221 Время чтения ≈ < минуты
Источник: ГК 1520
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Фото: 1520.ru

Фото: 1520.ru

ОСК 1520 (входит в ГК 1520) продолжает строительство остановочного пункта «Митьково» МЦД-3. Специалисты уже на 90% выполнили работы по сооружение основного конструктива пассажирской платформы и вестибюля станции МЦД-3.

В настоящее время строители приступили к внутренней отделке подземного вестибюля, прокладке инженерных систем и начали монтаж навесов платформы.

Станция Митьково станет частью нового пересадочного узла, который объединит МЦД, БКЛ, Сокольническую линию метро и наземный транспорт. Реализация проекта создаст новые удобные маршруты для пассажиров Московского транспортного узла.

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Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ГК 1520, РЖД
Отрасль: Строительство Транспорт 

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