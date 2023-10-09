ОСК 1520 (входит в ГК 1520) продолжает строительство остановочного пункта «Митьково» МЦД-3. Специалисты уже на 90% выполнили работы по сооружение основного конструктива пассажирской платформы и вестибюля станции МЦД-3.

В настоящее время строители приступили к внутренней отделке подземного вестибюля, прокладке инженерных систем и начали монтаж навесов платформы.



Станция Митьково станет частью нового пересадочного узла, который объединит МЦД, БКЛ, Сокольническую линию метро и наземный транспорт. Реализация проекта создаст новые удобные маршруты для пассажиров Московского транспортного узла.