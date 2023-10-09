Энергетики Армавирского филиала компании «Россети Кубань» завершили подготовку энергооборудования более 60 крупных подстанций классом напряжения 35-110 кВ к работе в предстоящий осенне-зимний период 2023/2024 гг. На ремонт и техобслуживание высоковольтных центров питания компания направила 18 млн рублей.

Энергообъекты обеспечивают электричеством социально значимые учреждения и жителей пригородных территорий Армавира, населенных пунктов Новокубанского, Кавказского, Гулькевичского, Отрадненского и Успенского районов Краснодарского края. Плановое техническое обслуживание и ремонт подстанций позволит сделать работу энергосистемы более надежной и устойчивой к неблагоприятным погодным условиям.

На питающих центрах специалисты выполнили ремонт силовых трансформаторов, выключателей, разъединителей, короткозамыкателей и других конструктивных элементов, провели испытания оборудования подстанций, проверили работоспособность устройств релейной защиты и автоматики.

Всего в 2023 году на ремонт и техобслуживание энергообъектов в восточных муниципалитетах Краснодарского края Армавирский филиал компании «Россети Кубань» планирует направить свыше 190 млн рублей. Энергетики отремонтируют более 700 км воздушных линий электропередачи, 40 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ и заменят 4,6 тыс. изоляторов.