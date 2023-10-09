Внимание контрафакт!
В рамках программы по повышению надежности электроснабжения потребителей филиал компании «Россети Московский регион» - «Западные электрические сети» активно выполняет работы по обновлению распределительной сети (0,4; 6-10 кВ) городского округа Истра.
В ходе подготовки к осенне-зимнему периоду 2023-2024 гг. специалисты компании отремонтировали 77 трансформаторных подстанций, на воздушных линиях (ВЛ) 0,4 кВ и 10 кВ заменили порядка 9 км алюминиевого провода на самонесущий изолированный провод марки СИП. Провод СИП обладает большим сроком службы и лучше противодействует неблагоприятным погодным условиям. От древесно-кустарниковой растительности (ДКР) расчищено 43 га просеки вдоль ЛЭП. До конца года планируется отремонтировать оборудование еще 7 трансформаторных подстанций, заменить 26,5 км провода на ВЛ 0,4 и 10 кВ и расчистить от ДКР 2 га просек ЛЭП.
Компания «Россети Московский регион» уделяет большое внимание комплексу мероприятий, которые направлены на современное техническое обновление электросетевого комплекса, что позволяет обеспечивать надежное электроснабжение потребителей.
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