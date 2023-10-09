Филиал ПАО «Россети» – МЭС Востока завершил работу в рамках проекта по автоматическому регулированию перетоков мощности от Зейской ГЭС, который реализован совместно с Системным оператором и компанией «РусГидро». Выполненные мероприятия позволили повысить надежность электроснабжения потребителей, включая тяговые подстанции Транссиба. Кроме того, обеспечены условия для увеличения допустимых перетоков мощности на юг Якутии и в западные районы Приамурья, удаленные от источников генерации, на треть – до 570 МВт. Стоимость работ – 828 млн рублей.

Энергетики установили 48 комплектов оборудования противоаварийной автоматики на подстанции 500 кВ «Амурская» и 10 центрах питания 220 кВ. Использовались микропроцессорные комплексы российского производства, которые были адаптированы к особенностям западного энергорайона Приамурья.

Одновременно компания «РусГидро» внедрила на Зейской ГЭС комплекс локальной автоматики предотвращения нарушения устойчивости (ЛАПНУ), который взаимодействует с устройствами автоматики на подстанциях филиала ПАО «Россети» – МЭС Востока, обеспечивая эффективность противоаварийного управления.

СО ЕЭС проведены расчеты, в том числе по выбору параметров настройки противоаварийной автоматики, разработан ряд комплексных программ по опробованию смонтированного оборудования и обеспечен ввод в работу современного комплекса локальной автоматики предотвращения нарушения устойчивости ЛАПНУ на Зейской ГЭС.

Реализованные решения повышают устойчивость работы энергосистемы и надежность электроснабжения потребителей при нормальной и ремонтных схемах электрической сети, оптимизируя управляющие воздействия в аварийных ситуациях в автоматическом режиме.