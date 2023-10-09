В Марий Эл по программе "Стимул" построят 13 км дорог

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В Республике Марий Эл продолжается строительство новых объектов улично-дорожной сети. Реализация проектов по обеспечению транспортной доступности вблизи развивающихся жилых кварталов ведётся в деревне Апшакбеляк городского округа Йошкар-Олы, а также на территории деревни Тойкино Медведевского района республики. Общая протяженность дорог, строящихся в рамках программы «Стимул», входящей в состав нацпроекта «Жильё и городская среда», составляет 13 км.
«Драйверами стимулирования строительной отрасли являются специальные государственные проекты и программы, в том числе федеральная программа «Стимул». Программа помогает создавать и делать комфортной городскую среду, развивать транспортную и инженерную инфраструктуру. Благодаря мерам федеральной поддержки в районах комплексной жилой застройки параллельно с возведением жилья строятся современные объекты образования и медицины, а новые дома обеспечиваются подъездными дорогами и коммунальными сетями», — сообщил заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин.
Так, в деревне Апшакбеляк городского округа Йошкар-Олы идёт третий этап строительства улиц в зоне жилой застройки общей протяженностью 10,6 км, предназначенных для освоения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство для многодетных семей. Завершить реализацию проекта планируется уже в следующем году.
Второй проект по строительству улиц местного значения длиной 2,4 км ведётся в деревне Тойкино Медведевского района. Его завершение и ввод подъездных дорог по улицам Солнечная, Победы и Дружбы в эксплуатацию запланированы на конец 2023 года.
«Специалисты РосСтройКонтроля контролируют каждый этап укладки дорожного полотна. В настоящий момент в деревне Тойкино продолжается устройство щебеночного основания по ул. Солнечная. На некоторых участках уже приступили к устройству первого слоя асфальтобетонного покрытия. Кроме того, работы идут на территории деревни Апшакбеляк: выполняется уплотнение песчаного основания будущей автодороги», — отметил генеральный директор подведомственного Минстрою России ФБУ «РосСтройКонтроль» Владимир Щербинин.
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