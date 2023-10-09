В Марий Эл по программе "Стимул" построят 13 км дорог

В Республике Марий Эл продолжается строительство новых объектов улично-дорожной сети. Реализация проектов по обеспечению транспортной доступности вблизи развивающихся жилых кварталов ведётся в деревне Апшакбеляк городского округа Йошкар-Олы, а также на территории деревни Тойкино Медведевского района республики. Общая протяженность дорог, строящихся в рамках программы «Стимул», входящей в состав нацпроекта «Жильё и городская среда», составляет 13 км.

«Драйверами стимулирования строительной отрасли являются специальные государственные проекты и программы, в том числе федеральная программа «Стимул». Программа помогает создавать и делать комфортной городскую среду, развивать транспортную и инженерную инфраструктуру. Благодаря мерам федеральной поддержки в районах комплексной жилой застройки параллельно с возведением жилья строятся современные объекты образования и медицины, а новые дома обеспечиваются подъездными дорогами и коммунальными сетями», — сообщил заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин.

Так, в деревне Апшакбеляк городского округа Йошкар-Олы идёт третий этап строительства улиц в зоне жилой застройки общей протяженностью 10,6 км, предназначенных для освоения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство для многодетных семей. Завершить реализацию проекта планируется уже в следующем году.

Второй проект по строительству улиц местного значения длиной 2,4 км ведётся в деревне Тойкино Медведевского района. Его завершение и ввод подъездных дорог по улицам Солнечная, Победы и Дружбы в эксплуатацию запланированы на конец 2023 года.