Евгений Грабчак провёл заседание Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения по вопросам подготовки субъектов электроэнергетики Приволжского и Уральского федеральных округов к прохождению отопительного сезона 2023-2024 годов.

По прогнозам Минэнерго, потребление электроэнергии в этом сезоне увеличится на 2,5% в Приволжском федеральном округе и на 1,3% в Уральском по сравнению с прошлым осенне-зимним периодом.

«Подготовка округов идёт в штатном режиме, больших рисков мы не видим, планы ремонтов, запасы топлива в целом находятся в рамках установленных нормативов, – сказал Евгений Грабчак. – Есть небольшие отставания по объектам генерации. В первую очередь, это связано с донастройкой логистических цепочек по поставке оборудования, настройкой сервисных моментов эксплуатации газовых турбин». Благодаря мерам, принятым Правительством, компании в целом справились с задачей – «смогли адаптировать свои ремонтные, инвестиционные программы под текущую ситуацию», добавил заместитель Министра.

Существенного роста аварийности на объектах генерирующих компаний не наблюдается, некоторые компании даже улучшают ситуацию, сказал Евгений Грабчак. В то же время фиксируется рост числа аварий в распределительных сетях 6-35 кВ в обоих федеральных округах: 20% в Приволжском федеральном округе и 15% в Уральском по итогам 2022 года. Эта статистика требует дополнительных мер по повышению надёжности, отметил замглавы Минэнерго.

Он также сообщил, что компании ТЭК и региональные администрации сделали выводы из ситуации с массовыми нарушениями электроснабжения потребителей в Нижегородской области в прошлом отопительном сезоне – подготовлены меры по повышению эффективности аварийно-восстановительных работ, актуализации карт климатического районирования, повышению межведомственного взаимодействия, в том числе в части информирования населения при авариях. Кроме того, разработаны мероприятия, исключающие негативные последствия от снижения уровня воды в реках. В прошлом году такие риски создало маловодье в реках Тюменской и Челябинской областей.

Евгений Грабчак затронул вопрос консолидации территориальных сетевых организаций (ТСО). «Мы видим, что не все регионы пока адаптировались к новой модели, – отметил заместитель Министра. – В некоторых регионах, например, в Чувашской Республике, Оренбургской, Самарской и Ульяновской областях, допускаются случаи объединения мелких ТСО, чтобы формально соответствовать критериям». Он попросил руководителей субъектов РФ проанализировать соответствие региональных ТСО критериям и усилить контроль за работой этих сетевых организаций во время отопительного сезона.

Кроме того, Евгений Грабчак обратил внимание руководителей региональных штабов по обеспечению безопасности электроснабжения и генерирующих компаний на необходимость безусловного исполнения поручения Президента России Владимира Путина в части надёжности теплоснабжения населённых пунктов. В частности, должны быть проработаны организационные и технические меры по резервированию тепловых систем либо реализованы необходимые компенсирующие мероприятия.

Также замминистра добавил, что необходимо своевременно проводить противоаварийные тренировки, моделируя возможные нештатные ситуации.

Замглавы Минэнерго также указал на «достаточно острый вопрос» платёжной дисциплины. Платежи, напомнил Евгений Грабчак, – это ремонты, инвестиции, в том числе в модернизацию основного и вспомогательного оборудования и, как следствие, надёжное и стабильное обеспечение электроэнергией граждан, компаний, предприятий.