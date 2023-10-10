Филиал "Мордовэнерго" готов к осенне-зимнему периоду

В период с 3 по 6 октября 2023 г. специальная комиссия, в состав которой вошли представители ПАО «Россети Волга», провела проверку филиала «Мордовэнерго» и установила выполнение условий готовности к работе в отопительный сезон 2023/2024 годов.

В ходе работы комиссии отмечено, что в филиале «Мордовэнерго» своевременно и в полном объеме выполнен утвержденный «План мероприятий по подготовке к работе в ОС 2023/2024 г.». Выполнено 31 мероприятие, в т. ч. 17 мероприятий по основным условиям готовности и 14 мероприятий по дополнительным условиям.

Выполнена ремонтная программа в объемах, соответствующих календарному плану, проведены работы по приведению просек воздушных линий (ВЛ) в соответствие с нормативными требованиями, завершена подготовка автотранспорта и спецтехники для работы в зимних условиях. Персонал обеспечен первичными средствами пожаротушения, средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой. Аварийный запас укомплектован на 100%, размещен на складах производственных отделений и РЭС.

Во время проверки комиссия посетила объекты электросетевого хозяйства филиала «Мордовэнерго». Были проведены контрольные тренировки по действию персонала в условиях, характерных для работы в отопительном сезоне.

По результатам работы комиссии был подписан Акт проверки, согласно которому филиал ПАО «Россети Волга» – «Мордовэнерго» готов к работе в отопительный сезон 2023/2024 гг.