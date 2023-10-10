Энергетики филиала ПАО «Россети» – МЭС Урала установили новые опоры на линии электропередачи 220 кВ «Ижевск – Балезино» с отпайкой на подстанцию 220 кВ «Игра». Это повысило надежность электроснабжения Ижевска с населением более 620 тыс. человек.

Необходимость замены опор выявлена после планового осмотра линии электропередачи. При установке конструкций было задействовано 10 единиц техники, в том числе грузоподъемные механизмы.

Энергетики применили усовершенствованную модель железобетонных опор – она состоит из двух сборных секций, что существенно снижает их транспортную длину и позволяет экономить физические и финансовые затраты. Новые опоры отечественного производства изготовлены с применением современных материалов, устойчивых к особенностям климата региона. Срок их службы составляет не менее 35 лет.

Протяженность линии электропередачи 220 кВ «Ижевск – Балезино» с отпайкой на подстанцию 220 кВ «Игра» составляет почти 125 км. От стабильной работы линии зависит электроснабжение потребителей Ижевска, поселка Балезино и других близлежащих населенных пунктов, в том числе объектов железной дороги.