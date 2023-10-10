За 9 месяцев филиал ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго» силами службы подготовки производства изготовил более 4,3 тысяч металлоконструкций для воздушных линий электропередачи 0,4-35 кВ, на 100 % обеспечив потребность филиала в оборудовании для реализации ремонтной программы, технологического присоединения потребителей и проведения аварийно-восстановительных работ. По сравнению с 2022 годом, количество выпускаемой продукции увеличилась на 40%.

Помимо этого, в цеховых условиях энергетики отремонтировали 184 силовых трансформатора 6-10 кВ и восемь комплектных трансформаторных подстанций, которые являются важным звеном в системе электроснабжения региона.

Персонал самостоятельно проводит дефектовку, предремонтные и приемочные испытания силовых трансформаторов. На специальном оборудовании производит ремонт их активной части, заново собирает, а затем устанавливает в трансформаторных подстанциях. Это дает возможность существенно ускорить производственный цикл, полностью закрывая потребность в плановых и аварийных заменах силового оборудования.