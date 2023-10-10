В связи с приближающимся введением жестких требований в отношении экологической чистоты используемого автомобилями топлива и ростом продаж электромобилей автопроизводители начинают тесно сотрудничать с коммунальными энергосбытовыми предприятиями, регулирующими органами и другими заинтересованными организациями в целях обеспечения готовности электрической сети к росту числа электромобилей и удовлетворения потребности в зарядке электромобилей в часы пиковых нагрузок на энергосистему.

Так, компании BMW Group, Ford Motor Company и American Honda Motor Co. создали совместное предприятие, в котором BMW, Ford и Honda владеют равными долями. Цель его создания – выработка решений по оптимизации управления зарядкой электромобилей при повсеместном росте их использования. Совместное предприятие будет управлять и обеспечивать работу созданной компаниями технологической сервисной платформы ChargeScape с открытым доступом для создания условий интеграции электромобилей в энергосистему. Платформа позволяет водителям получать финансовое вознаграждение за зарядку своих электроавтомобилей в наиболее благоприятные для энергосистемы часы суток. В будущем платформа позволит водителям использовать технологию «vehicle-to-grid», обеспечивающую выдачу электроэнергии, накопленной в аккумуляторе автомобиля, в сеть централизованного электроснабжения.

По данным американской Национальной лаборатории возобновляемых источников энергии, к 2050 г. количество электромобилей в США может увеличиться на 38%, и такие решения, как интегрированные в сеть централизованного электроснабжения интеллектуальные зарядки для электромобилей, могут помочь коммунальным энергосбытовым предприятиям снизить суммарное потребление электроэнергии и более эффективно использовать ВИЭ. Платформа также предоставит энергосбытовым предприятиям и системным операторам возможность получения данных об объемах электроэнергии, выдаваемой подключенными к сети электромобилями, что позволит более эффективно поддерживать баланс между спросом и предложением. Ожидается, что ChargeScape начнет работать в начале 2024 года, после получения соответствующего разрешения регулирующих органов.

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