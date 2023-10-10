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Минпромторг России, Росатом, Калужская область и администрация Обнинска подписали специальный инвестиционный контракт

10 октября 2023, 09:48 260 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: Госкорпорация "Росатом"
Авторы и источники / Правообладателям

9 октября 2023 года в Сочи дивизион «Технологии здоровья» Госкорпорации «Росатом», Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, Правительство Калужской области и администрация Обнинска подписали специальный инвестиционный контракт (СПИК) в рамках реализации проекта строительства крупнейшего в Европе завода по производству радиофармпрепаратов по стандартам GMP (надлежащая производственная практика). Документ был подписан в первый день форума «Биотехмед-2023».

Подписи под контрактом поставили заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, губернатор Калужской области Владислав Шапша, глава городского самоуправления городского округа «Город Обнинск» Геннадий Артемьев и генеральный директор АО «Русатом Хэлскеа» (Госкорпорация «Росатом») Игорь Обрубов.

Крупнейший проект Росатома в сфере здравоохранения - строительство в Калужской области завода по производству радиофармпрепаратов - признан стратегически важным для обеспечения лекарственной безопасности страны и получил поддержку государства в рамках специального инвестиционного контракта. Сегодня Росатом уже выпускает 11 радиофармпрепаратов для диагностики, лечения и тераностики онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Радиоизотопная продукция Госкорпорации «Росатом» позволяет проводить порядка одного миллиона диагностических и терапевтических процедур в РФ ежегодно. К 2025 году 21 технологическая линия будущего завода будет выпускать более 25 наименований радиофармпрепаратов.

Источник: Пресс-служба дивизиона «Технологии здоровья» Госкорпорации «Росатом»

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Метки: РОСАТОМ, ИНВЕСТПРОЕКТ, СПИК
Отрасль: Атомная промышленность Строительство 

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