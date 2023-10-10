Японская Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. (TEPCO) и индонезийская Yamanashi Hydrogen Company, Inc. (YHC) приступили к подготовке ТЭО проекта «Демонстрация технологии экономически выгодного производства и транспортировки водорода с использованием избыточной электроэнергии и отработанного тепла геотермальной генерации»*.

Проект прошел поэтапную экспертизу Организации по развитию новых энергетических и промышленных технологий (New Energy and Industrial Technology Development Organization, NEDO), которая приняла решение о выделении гранта на реализацию проекта. Целью демонстрационного проекта является изучение технологии строительства и эксплуатации установок по производству водорода, использующих невостребованную электроэнергию и отработанное тепло геотермальных электростанций (ГеоЭС) в Индонезии, а также разработка эффективных методов производства и транспортировки «зеленого» водорода и «зеленого аммиака. Выбор ГеоЭС в качестве источника электроэнергии для производства «зеленого» водорода обусловлен неполной загрузкой данного типа генерации из-за низкого спроса на электроэнергию в некоторых районах Индонезии. В рамках подготовки ТЭО будут изучены технические характеристики установок по производству водорода, определены площадка, на которой будет реализован проект, и потенциальные потребители «зеленого» водорода на демонстрационном этапе проекта, а также получены необходимые разрешения от местных органов власти. Как ожидается, демонстрационный этап проекта начнется в 2024 г.

В дальнейшем TEPCO и YHC планируют продолжить совместную работу над коммерциализацией результатов исследований в рамках демонстрационного проекта в соответствии с меморандумом о взаимопонимании, подписанном компаниями 3 марта текущего года. В качестве первого шага на этапе коммерциализации разработанной технологии компании поставили задачу в краткосрочной перспективе организовать продажу «зеленого» водорода в Индонезии, а в средне- и долгосрочной перспективе его экспорт в другие страны, включая Японию.

Официальный сайт Tepco

* https://www.tepco.co.jp/en/hd/newsroom/press/archives/2023/pdf/230906e0101.pdf