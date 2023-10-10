Вниманию экспортеров в Индию

В августе и сентябре 2023 года Правительством Индии были опубликованы документы (QCO), которые предусматривают обязательное получение лицензии для применения знака соответствия стандартам в отношении различной импортируемой в Индию продукции.

Новые ограничительные меры затрагивают российские поставки в Индию алюминиевой продукции и полуфабрикатов. Объем этих поставок в последние годы демонстрировал тенденцию к росту и в прошлом году составил более 1,5 тысяч тонн (не включая первичный алюминий). QCO по первичному алюминию вступает в силу через 3 месяца после публикации (декабрь 2023 года), еще два QCO – через 6 месяцев (февраль-март 2024 года). Получение лицензии для применения знака соответствия стандартам для иностранных поставщиков может занять более полугода, что грозит нарушить существующие цепочки поставок. Продолжение поставок без получения лицензий является невозможным.

Ассоциация готова оказать консультационную поддержку компаниям, деятельность которых может быть затронута новыми требованиями.