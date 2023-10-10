Российский топливно-энергетический комплекс обладает огромным потенциалом для развития экономики и роста научно-технического потенциала страны. Об этом заявил генеральный директор Российского энергетического агентства Минэнерго России Алексей Кулапин на пленарной сессии «Научно-технологическое развитие ТЭК России в новых условиях на среднесрочную и долгосрочную перспективу» научно-практической конференции «Территория энергетического диалога – 2023».

«В 2023 году основной фокус для ТЭК России состоит уже в том, чтобы в полной мере стать драйвером развития российской экономики и роста научно-технического потенциала нашей страны. От этого будет зависеть не только стабильность энергоснабжения внутренних потребителей, но и конкурентоспособность на мировых рынках. Кроме этого, сохраняются задачи по дальнейшему укреплению технологического суверенитета, по развитию новых отечественных технологий, которые смогут обеспечить все намеченные планы», – отметил руководитель РЭА Минэнерго России.

Алексей Кулапин напомнил, что РЭА Минэнерго России занимается прогнозированием в области развития мировой энергетики, что позволяет формировать не ангажированный взгляд на возможные пути развития мирового ТЭК, оценивать мировые тренды в этой области и их влияние на перспективы российского топливно-энергетического комплекса.

«Существующее многообразие технологических траекторий дает возможность выбора, поиска оптимального пути достижения целевых показателей для страны при сохранении устойчивого экономического роста и снижении экологической нагрузки на окружающую среду. При этом для отечественного ТЭК важно не упустить из поля зрения критические технологии, которые гарантируют нам технологический суверенитет в ближайшем будущем и перспективные технологии, которые обеспечат нам развитие и технологический суверенитет в среднесрочном и долгосрочном будущем», – подчеркнул руководитель Агентства.

Модератором пленарной сессии выступил ректор РЭУ им. Г.В. Плеханова Иван Лобанов. Он отметил, что существующие модели развития мировой энергетики требуют кардинального пересмотра в условиях новой геополитической реальности.

«В настоящее время мировая энергетика развивается в условиях неопределенности, что объясняется как текущей геополитической ситуацией, так и продолжающимися трендами «энергетического перехода» и ускорения научно-технологического прогресса. Под влиянием таких условий трансформируются глобальные энергетические рынки и транспортно-логистические коридоры поставок энергоресурсов, разрушаются сложившиеся каналы трансфера технологий, комплектующих и материалов в отраслях ТЭК. Существующие модели развития мировой энергетики утрачивают актуальность, в связи с чем необходимо новое понимание перспектив будущего и новые сценарии развития мировой энергетики», – заявил Иван Лобанов.

В заседании также приняли участие заместитель Председателя Правления – начальник Департамента ПАО «Газпром» Олег Аксютин, ректор НИУ «Московский энергетический институт» Николай Рогалев, член Правления ПАО «Интер РАО» Алексей Маслов, Заместитель генерального директора по проектному инжинирингу, устойчивому развитию и международному сотрудничеству ПАО «РусГидро» Сергей Мачехин, Директор Департамента поддержки новых бизнесов Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Дмитрий Байдаров, Заместитель главного инженера ПАО «Россети» Григорий Гладковский и директор Института энергетических исследований РАН Сергей Филиппов.