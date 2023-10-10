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Краснодарский филиал "Россети Кубань" завершает подготовку энергообъектов к зиме

10 октября 2023, 15:45 435 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: Россети Кубань
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Специалисты Краснодарского филиала компании «Россети Кубань» выполнили 80% мероприятий ремонтной программы 2023 года для подготовки электросетевого комплекса Краснодара и пяти прилегающих районов к предстоящему осенне-зимнему периоду. На плановый ремонт и техобслуживание энергообъектов направлено 672 млн рублей.

К сезону пиковых нагрузок энергетики подготовили 73 центра питания и 228 км воздушных линий электропередачи (ЛЭП) различного класса напряжения. Среди важных транзитных ЛЭП – 110 кВ «Набережная – Западная-2», «Афипская – Северская». Данные энергообъекты участвуют в электроснабжении 27 населенных пунктов Краснодарского края и Республики Адыгея.

Для обеспечения безопасного функционирования энергообъектов во время дождей или снегопада специалисты Краснодарских электрических сетей расчистили около 102 га просек вдоль трасс линий электропередачи от древесно-кустарниковой растительности. Это способствует снижению вероятности возникновения технологических нарушений из-за падения веток и деревьев на провода во время непогоды.

Выполненные работы на объектах краснодарского энергорайона позволят повысить надежность электроснабжения более миллиона человек, проживающих в пригороде Краснодара, Динском, Северском, Горячеключевском районах Краснодарского края, а также Теучежском и Тахтамукайском районах Республики Адыгея.

Своевременный ремонт энергооборудования и обеспечение нормативного состояния линий электропередачи – наиболее важные пункты в процессе подготовки электросетевого комплекса к успешному прохождению пиковых нагрузок, а также залог выполнения обязательств перед потребителями по обеспечению надежного, качественного и бесперебойного электроснабжения.

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Метки: РОССЕТИ КУБАНЬ
Отрасль: Электроэнергетика 

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