На Сибирском химическом комбинате (АО «СХК»; предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» в г. Северск Томской области) началось комплексное опробование оборудования модуля фабрикации/рефабрикации (МФР) ядерного топлива – первого промышленного объекта опытно-демонстрационного энергокомплекса (ОДЭК), создающегося на СХК по проекту «Прорыв».

К опробованию оборудования приступили на линии изготовления смешанного нитридного уранплутониевого (СНУП) топлива, которое будет загружаться в реактор на быстрых нейтронах БРЕСТ-ОД-300. В сентябре 2023 года первые испытания состоялись на участке прессования шашек – заготовок для последующего изготовления таблеток ядерного топлива. Было изготовлено около 600 шашек.

В качестве имитатора во время тестирования использовался порошок оксида алюминия.

«Этот материал хорошо прессуется, дает возможность четко просматривать геометрию шашек, — пояснил ведущий специалист участка приема, подготовки и изготовления таблеток ядерного топлива МФР ОДЭК АО «СХК» Алексей Филиппов. — Применение современного оборудования позволяет добиваться необходимой производительности на модельных порошках».

Кроме этого специалисты АО «СХК» и АО «Атомтехэнерго» обращали внимание на плотность полученного продукта. Были отобраны шашки, спрессованные с разными усилиями, для индивидуальной проверки. Задача — добиться оптимального режима работы пресс-автомата.

Следующее комплексное испытание начнется на участке прессования таблеток ядерного топлива. Согласно технологии топливные таблетки будут снаряжены в твэлы (тепловыделяющие элементы), из них соберут ТВС (тепловыделяющие сборки) для загрузки в реактор БРЕСТ-ОД-300.

Сдать в эксплуатацию модуль фабрикации ядерного топлива ОДЭК АО «СХК» планируется в 2024 году.

Перед российской промышленностью стоит цель в кратчайшие сроки обеспечить технологический суверенитет и переход на новейшие технологии. Государство и крупные отечественные компании направляют ресурсы на ускоренное развитие отечественной исследовательской, инфраструктурной, научно-технологической базы. Внедрение инноваций и нового высокотехнологичного оборудования позволяет Росатому и его предприятиям занимать новые ниши на рынке, повышая конкурентоспособность атомной отрасли и всей российской промышленности в целом.

Инновационные технологии Росатома основаны на передовых достижениях российской атомной науки и в полной мере отвечают актуальной ESG-повестке. Достигнутые результаты – это труд тысяч высококвалифицированных профессионалов, которые работают в интересах экономической стабильности России. Четкое взаимодействие промышленных предприятий с научно-исследовательскими институтами помогает укреплять технологический суверенитет страны, повышать конкурентоспособность отечественной атомной отрасли.

Проект «Прорыв» направлен на создание новой технологической платформы атомной отрасли с замкнутым ядерным топливным циклом и решение проблем отработанного ядерного топлива и РАО. Новый конкурентоспособный продукт должен обеспечить лидерство российских технологий в мировой атомной энергетике.

Сибирский химический комбинат (АО «СХК»; г. Северск) объединяет четыре завода по обращению с ядерными материалами. Одно из основных направлений работы СХК – обеспечение потребностей атомных электростанций в уране для ядерного топлива. Входит в состав Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» www.atomsib.ru

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» (Топливный дивизион Госкорпорации «Росатом») включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Сегодня компания является одним из крупнейших поставщиков топлива для мировой атомной энергетики, продолжает укреплять позиции, воплощая новые производственные проекты. За всю историю ТВЭЛ со стороны заказчиков не было ни одной рекламации на качество продукции.

Являясь единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС, ТВЭЛ обеспечивает топливом в общей сложности 75 энергетических реакторов в 15 государствах, исследовательские реакторы в девяти странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе ТВЭЛ. Топливный дивизион Росатома является крупнейшим в мире производителем обогащенного урана, а также лидером глобального рынка стабильных изотопов.

В Топливном дивизионе активно развиваются новые бизнесы в области химии, металлургии, технологий накопления энергии, 3D-печати, цифровых продуктов, а также вывода из эксплуатации ядерных объектов. В контуре Топливной компании ТВЭЛ созданы отраслевые интеграторы Росатома по аддитивным технологиям и системам накопления электроэнергии. http://www.tvel.ru