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На Урале определили лучшие подразделения и лучших сотрудников блока внутреннего аудита Группы "Россети"

10 октября 2023, 17:30 427 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ПАО "Россети"
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В Екатеринбурге состоялось Всероссийское совещание подразделений внутреннего аудита и внутреннего контроля Группы «Россети». В мероприятии участвовали более 120 руководителей и специалистов, а также представители Ассоциации «Институт внутренних аудиторов».

На встрече рассматривались результаты деятельности блока, ключевые задачи развития функции внутреннего аудита. Также участники обсудили правовые риски при осуществлении технологического присоединения к сетям, методы выявления безучетного и бездоговорного потребления и другие вопросы.

В рамках совещания прошло награждение по итогам корпоративного конкурса. Лучшим подразделением внутреннего аудита Группы признан департамент «Россети Центр», а лучшим среди подразделений внутреннего контроля и управления рисками стал департамент «Россети Северо-Запад». В персональных номинациях наградами отмечены сотрудники компаний «Россети», «Россети Ленэнерго», «Россети Центр и Приволжье», «Россети Московский регион».

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Метки: РОССЕТИ
Отрасль: Электроэнергетика 

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Эта новость часть сюжета Кабельные полимеры
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