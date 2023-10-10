В Екатеринбурге состоялось Всероссийское совещание подразделений внутреннего аудита и внутреннего контроля Группы «Россети». В мероприятии участвовали более 120 руководителей и специалистов, а также представители Ассоциации «Институт внутренних аудиторов».

На встрече рассматривались результаты деятельности блока, ключевые задачи развития функции внутреннего аудита. Также участники обсудили правовые риски при осуществлении технологического присоединения к сетям, методы выявления безучетного и бездоговорного потребления и другие вопросы.

В рамках совещания прошло награждение по итогам корпоративного конкурса. Лучшим подразделением внутреннего аудита Группы признан департамент «Россети Центр», а лучшим среди подразделений внутреннего контроля и управления рисками стал департамент «Россети Северо-Запад». В персональных номинациях наградами отмечены сотрудники компаний «Россети», «Россети Ленэнерго», «Россети Центр и Приволжье», «Россети Московский регион».