Специалисты «Россети Ленэнерго» выполнили ремонт 2 451 трансформаторной подстанции (ТП), 3 295 км воздушных линий электропередачи и 48 км кабельных линий, а также расчистили 4 782 гектара просек.



На территории Санкт-Петербурга энергетики отремонтировали 1 145 ТП, 277 км воздушных линий электропередачи, 44 км кабельных линий, расчистили 191 га просек. В Ленинградской области выполнен ремонт 1 306 ТП, 3 018 км воздушных линий электропередачи и 4 км кабельных линий, расчищено 4 591 га просек. Также на энергообъектах компании заменено 42 073 изолятора, произведен ремонт 590 выключателей, 49 км грозозащитного троса.



Напомним, всего в 2023 году энергокомпания планирует потратить 4 млрд рублей на ремонт и техническое обслуживание объектов электросетевого хозяйства в Петербурге и Ленинградской области.

Мероприятия выполняются в соответствии с графиком и направлены на обеспечение бесперебойного и качественного электроснабжения потребителей, сокращение количества технологических нарушений и времени их устранения.