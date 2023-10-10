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"Россети Ленэнерго" отремонтировали почти 2 500 подстанций и свыше 3 300 км ЛЭП в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

10 октября 2023, 16:30 431 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Ленэнерго

Специалисты «Россети Ленэнерго» выполнили ремонт 2 451 трансформаторной подстанции (ТП), 3 295 км воздушных линий электропередачи и 48 км кабельных линий, а также расчистили 4 782 гектара просек.

На территории Санкт-Петербурга энергетики отремонтировали 1 145 ТП, 277 км воздушных линий электропередачи, 44 км кабельных линий, расчистили 191 га просек. В Ленинградской области выполнен ремонт 1 306 ТП, 3 018 км воздушных линий электропередачи и 4 км кабельных линий, расчищено 4 591 га просек. Также на энергообъектах компании заменено 42 073 изолятора, произведен ремонт 590 выключателей, 49 км грозозащитного троса.

Напомним, всего в 2023 году энергокомпания планирует потратить 4 млрд рублей на ремонт и техническое обслуживание объектов электросетевого хозяйства в Петербурге и Ленинградской области.

Мероприятия выполняются в соответствии с графиком и направлены на обеспечение бесперебойного и качественного электроснабжения потребителей, сокращение количества технологических нарушений и времени их устранения.

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Метки: РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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