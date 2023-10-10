Проект компании «Россети Сибирь» по модернизации подстанции 110 кВ «Ново-Чертинская» позволяет увеличить тяговую мощность подстанции «Улус», запитанную по отходящей линии электропередачи. Это часть большой работы, которая проводится в сетевом комплексе для расширения Восточного полигона железных дорог.

В частности, энергетики заменили на центре питания силовой трансформатор на аналог большей мощности, установили новое коммутационное оборудование отечественного производства.

Группа «Россети» на первом этапе макропроекта ввела в Сибирском федеральном округе (СФО) в общей сложности уже около 1,8 тыс. МВА новой трансформаторной мощности и более 1,6 тыс. км ЛЭП. В том числе это новый магистральный энерготранзит 220 кВ «Междуреченская – Степная» (218 км), который соединил Кемеровскую область и южную часть Хакасии.

До конца 2023 года «Россети» в установленные сроки завершат финальный проект первого этапа. На втором этапе в СФО планируется строительство еще двух объектов Единой национальной электрической сети (ЕНЭС), а также ряд дополнительных мероприятий по развитию инфраструктуры, модернизации противоаварийной автоматики и технологическому присоединению тяговых подстанций, в том числе в распределительном комплексе по линии компании «Россети Сибирь». Работы также идут на Дальнем Востоке.