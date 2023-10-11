Развитие электросетевого комплекса требует чётких и выверенных шагов, которые необходимо предпринимать, не только ориентируясь на рыночные механизмы тарифообразования. Важно также, чтобы естественная монополия, которой является электроэнергетика, выполняла свои социальные функции. Об этом Евгений Грабчак заявил на панельной сессии «Повышение надёжности распределительного сетевого комплекса» на «Российской энергетической неделе» (РЭН-2023).

Заместитель Министра подчеркнул, что в вопросах надёжности и энергобезопасности нет места экономической конкуренции.

Евгений Грабчак напомнил, что на реформирование РАО «ЕЭС России» в своё время возлагались большие надежды, когда негативные стороны от консолидации электросетевого комплекса, такие как недостаток инвестиции и износ сетей и оборудования, были очевидны всем. Однако в дальнейшем, подчеркнул он, появились новые сложности, связанные уже с появлением рыночных механизмов в электроэнергетике.

Он отметил, что зародившаяся тогда конкуренция должна была стимулировать рыночные отношения, а малые компании могли стать для крупных госкомпаний примером эффективной оптимизации затрат и обслуживания конечных потребителей. Но в дальнейшем, по словам замминистра, стали видны минусы этой модели.

«В целом с основами рыночных механизмов никто не спорил, но стало очевидно, что сформированные внутри сетевой энергетики отношения не позволяют полностью перейти к рынку и создать конкуренцию, которая бы двигала вперёд развитие электроэнергетики в целом», — отметил он.

По этой причине, продолжил Евгений Грабчак, в сложившейся ситуации, с учётом социальных функций государства, а также при наличии неравномерной тарификации в разных регионах страны, было принято решение о частичном возвращении к монополизации.