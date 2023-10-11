Сегодня на международном форуме «Российская энергетическая неделя - 2023» в рамках сессии «Развитие гидроэнергетики: от планов к реализации» Председатель Правления Системного оператора Федор Опадчий отметил важную роль гидростанций как наиболее эффективного регулятора баланса выработки-потребления в энергосистемах.

Глава Системного оператора подчеркнул, что все страны, имеющие большой гидропотенциал, при планировании энергетики будущего делают ставку на развитие гидроэнергетики, таким и должен быть приоритет.

Федор Опадчий напомнил, что повышение в энергобалансе доли погодозависимых ВИЭ – солнечной и ветровой генерации - требует развивать в энергосистемах дополнительные ресурсы гибкости, позволяющие компенсировать колебания выработки зелёной генерации. Другие источники гибкости, такие, как электрохимические системы накопления, водородные технологии пока отличаются высокой стоимостью, особенно если речь идет о замещении длительно отсутствующей выработки ВИЭ.

«Сейчас доля гидрогенерации в энергобалансе ЕЭС России составляет 20%, и мы используем лишь 20% гидропотенциала. Эту долю, безусловно, можно наращивать. Нам необходимо развивать гидроэнергетику и как источник экологичной энергии, и с учётом такого фактора, как развитие ВИЭ. Все страны, имеющие хороший гидроэнергетический потенциал, идут по этому пути», - отметил Фёдор Опадчий.

Как подчеркнул Федор Опадчий, в формировании Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики, вопросам развития гидроэнергетики уделяется особое внимание.

«Мы рассмотрели существующие проекты строительства ГЭС и ГАЭС – порядка 11,5 ГВт мощности, из которых примерно 6,5 ГВт включены в Генеральную схему размещения объектов электроэнергетики до 2035 года. Эта работа будет продолжена в рамках разработки Системным оператором проекта Генсхемы до 2042 года, которая будет утверждена в будущем году», - сказал Председатель Правления Системного оператора.

Рассуждая вместе с другими участниками дискуссии о финансировании развития гидрогенерации, Фёдор Опадчий отметил, что ни рыночные механизмы, ни частные инвестиции не способны раздельно обеспечить строительство гидростанций, учитывая большие сроки и стоимость строительства. Комплексный социально-экономический эффект таких проектов для страны возможно получить при государственном участии.