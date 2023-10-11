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Как логистический кризис заставил кабельную отрасль развиваться

11 октября 2023, 16:51 381 Время чтения ≈ < минуты
Источник: RusCable.Ru
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В последние месяцы многие представители кабельной отрасли говорят о затяжном логистическом кризисе, накрывшем российскую промышленность. Кабельная отрасль не стала исключением  –  проблемы с перевозками стали серьезным вызовом как для покупателей, так и для производителей КПП. Что стало первопричиной проблемы? Что будет завтра и какое влияние кризис оказывает на отрасль уже сегодня? Как не потерять клиента в столь сложных условиях? На эти и многие другие вопросы RusCable.Ru отвечает вместе с ведущими экспертами  –  Иваном Лобановым, Сергеем Снежко, Максимом Третьяковым, Сергеем Лобановым и Сергеем Протасенко. Читайте прямо сейчас, только по подписке RusCable Плюс!

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Метки: ПЛЮС, ЛОГИСТИКА, ЭКСПЕРТНЫЙ МАТЕРИАЛ
Отрасль: Кабельная промышленность 

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