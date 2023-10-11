Николай Шульгинов и Министр энергетики Республики Мьянма обсудили взаимодействие двух стран в сфере ТЭК в рамках «Российской энергетической недели» (РЭН-2023).

В частности Министры рассмотрели вопросы сотрудничества в нефтегазовой сфере, в том числе участие российской стороны в проекте строительства магистрального газопровода «Милиджайн-Янгон».

Стороны также отметили, что Россия и Мьянма имеют перспективы развития сотрудничества в области геологоразведки. Так, Николай Шульгинов подчеркнул, что российские специалисты готовы разработать цифровую геологическую карту для мьянмских партнёров.

Говоря об электроэнергетике, Министры обсудили проекты строительства и модернизации энергообектов, в том числе угольных электростанций.

Кроме этого, Николай Шульгинов и Коу Коу Лвин обсудили вопросы, связанные с обучением и стажировкой персонала, обменом опыта специалистов двух стран.