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Николай Шульгинов провёл рабочую встречу с Министром энергетики Мьянмы Коу Коу Лвин

11 октября 2023, 13:00 382 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Министерство энергетики России
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Николай Шульгинов и Министр энергетики Республики Мьянма обсудили взаимодействие двух стран в сфере ТЭК в рамках «Российской энергетической недели» (РЭН-2023). 

В частности Министры рассмотрели вопросы сотрудничества в нефтегазовой сфере, в том числе участие российской стороны в проекте строительства магистрального газопровода «Милиджайн-Янгон».

Стороны также отметили, что Россия и Мьянма имеют перспективы развития сотрудничества в области геологоразведки. Так, Николай Шульгинов подчеркнул, что российские специалисты готовы разработать цифровую геологическую карту для мьянмских партнёров. 

Говоря об электроэнергетике, Министры обсудили проекты строительства и модернизации энергообектов, в том числе угольных электростанций. 

Кроме этого, Николай Шульгинов и Коу Коу Лвин обсудили вопросы, связанные с обучением и стажировкой персонала, обменом опыта специалистов двух стран.

 

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Метки: МИНЭНЕРГО, НИКОЛАЙ ШУЛЬГИНОВ, МЬЯНМА
Отрасль: Электроэнергетика Нефтегазовая промышленность 

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