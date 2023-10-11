В Екатеринбурге суд приговорил двоих членов организованной преступной группировки (ОПГ) за мошенничество в отношении дальнобойщиков. Об этом «Ленте.ру» рассказал глава пресс-службы регионального управления МВД России Валерий Горелых.

Одного жителя республики Башкортостан лишили свободы на 3,5 года, а другого — на 4,5 года. Их признали виновными по статье 159 («Мошенничество») УК РФ. Ранее они были судимы за похожие преступления.

По версии следствия, осужденные похищали у водителей фур и сотрудников фирм-грузоперевозчиков цветные металлы, а именно катанки, проволоку и кабели. Действовали мужчины в Свердловской области и Пермском крае. Их удалось задержать при помощи анализа информации с камер видеонаблюдения, а также благодаря слаженной оперативно следственной работе, подчеркнул Горелых.

Своими действиями аферисты нанесли ущерб в размере более 10 миллионов рублей. Силовики изъяли у них цветмет на эту же сумму.