Ученые Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения (ГУАП) создали систему промышленного интернета вещей, которая обеспечит непрерывный контроль технического состояния сложного оборудования. Уникальность разработки заключается в беспроводной передаче диагностических данных и малых габаритах, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Специалисты Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения представили беспроводную систему промышленного интернета вещей, осуществляющую непрерывные измерения и анализ спектра электромагнитного поля электросиловой установки. Особенностью разработанной системы являются ее малые габариты и автономность. Возможность ее установки без выведения промышленного оборудования из рабочего состояния обеспечивается за счет гальванической развязки с контролируемой линией передачи переменного тока", - говорится в сообщении.

Уточняется, что основу разработки составляют беспроводные датчики, которые регистрируются онлайн в промышленной сети Wi-Fi и передают информацию о состоянии контролируемого объекта по защищенному каналу на сервер. Благодаря этому устройство может осуществлять беспроводную передачу диагностических данных на рабочее место сотрудника, который проверяет оборудование. При этом в рамках одной сети можно разместить до восьми датчиков, которые могут работать в синхронном режиме продолжительное время. Систему можно установить в любом удобном для эксплуатации месте, она включается в работу сразу же после установки в нее Li-Ion аккумулятора.

Как отмечает пресс-служба, разработка будет полезна для своевременной диагностики неполадок промышленного оборудования и систем. Она позволит избегать сбоев в работе электросиловой установки, а также анализировать и контролировать ее состояние.