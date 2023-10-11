Энергетики Армавирского филиала компании «Россети Кубань» завершили капитальный ремонт четырех высоковольтных линий электропередачи (ЛЭП) в Армавире, Успенском и Кавказском районах Краснодарского края общей протяженностью свыше 60 км. Энергообъекты обеспечивают электроснабжение 115 населенных пунктов в восточных районах края с населением свыше 127 тыс. жителей, а также объекты жизнеобеспечения и социальной сферы.

В ходе работ на высоковольтной линии «Найденовская – ГНС 1» в Кавказском районе специалисты заменили дефектную железобетонную опору ЛЭП и смонтировали 14 комплектов современной спиральной арматуры. Новая арматура обеспечивает надежное крепление провода, защищая его от воздействия механических нагрузок, таких как ветер и гололед, чем существенно увеличивает срок его эксплуатации.

Энергетики заменили более 500 устаревших изоляторов на воздушных линиях 110 кВ «Коноково – УНПС» и «УНПС – Заветная» и «Армавир – КНИИТИМ». На ЛЭП также проведен ремонт фундаментов и расчищены от деревьев и кустарников 2,8 га охранных зон.

– В этом году наши специалисты выполнили серьезный объем технических мероприятий, которые обеспечат надежную работу энергооборудования в зимний сезон пиковых нагрузок на электросети. Всего в рамах ремонтной программы проведем капитальный ремонт 85 км главных артерий электросетевого комплекса – воздушных линий 35-110 кВ, – рассказал исполняющий обязанности директора Армавирских электрических сетей Александр Попов.

Армавирский филиал «Россети Кубань» обеспечивает электроэнергией пять административных районов Краснодарского края: Новокубанский, Успенский, Отрадненский, Гулькевичский и Кавказский, а также пригородные территории Армавира. В зоне ответственности филиала – линии электропередачи общей протяженностью более 9,9 тыс. км, 73 питающих центра 35-110 кВ и более 2 600 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ.