11 октября 2023 года в рамках Международного форума «Российская энергетическая неделя-2023» подписано соглашение между ПАО «Россети Московский регион» и АНО «Сколковский институт науки и технологий» (Сколтех), которое направлено на взаимодействие в области технологического развития электросетевого комплекса Московского региона.

Соглашение подписали генеральный директор ПАО «Россети Московский регион» Петр Синютин и ректор Сколтеха Александр Кулешов.

В рамках соглашения запланировано внедрение на энергообъектах инновационных технологий сенсорики и предиктивной аналитики данных, предусматривающей применение инструментов риск-ориентированного управления состоянием воздушных линий электропередачи. Будет разработана система для оценки уровня загрязнённости и изношенности изоляторов на основе диагностических данных и прогнозирования поломки оборудования в зависимости от его состояния и локации. Внедрение разработки позволит повысить надёжность и качество электроснабжения потребителей Московского региона за счёт предупреждения возникновения технологических нарушений на энергообъектах.

«Россети Московский регион» заинтересованы в развитии электросетевого комплекса компании за счёт применения отечественных технологий и разработок. Так, внедряемая компанией система предиктивной аналитики на основе прогнозируемых ухудшений погоды позволит предупреждать аварийные ситуации, прогнозировать локацию и объём технологических нарушений. Функционалом также предусмотрено определение ресурсов, которые необходимо мобилизовать для проведения восстановительных работ. Внедрение предиктивного управления состоянием воздушных линий электропередачи позволит качественно выполнять профилактические мероприятия на оборудовании, контролировать его состояние и оперативно реагировать на возможные нештатные ситуации. Совместно со Сколтехом мы делаем шаг вперёд на пути к обеспечению стопроцентной надежности электроснабжения потребителей», - отметил Петр Синютин.