Сегодня, 11 октября 2023 года, на Международном форуме «Российская энергетическая неделя-2023» генеральный директор «Россети Северо-Запад» Артем Пидник и генеральный директор Группы компаний «РУСТИТАН» Алексей Новиков в присутствии статс-секретаря — заместителя Министра энергетики Российской Федерации Анастасии Бондаренко подписали соглашение о сотрудничестве.

«Россети Северо-Запад» готовы построить электросетевую инфраструктуру для строительства вертикально интегрированного горно-металлургического комплекса по добыче и переработке титановых руд и кварцевых песков Пижемского месторождения в Республике Коми. Это самое крупное в мире месторождение титанового и кварцевого сырья. Здесь содержатся более 7 млрд тонн титановых руд и более 1 млрд тонн кварцевых песчаников.

Группа компаний «РУСТИТАН» планирует приступить в 2025 году к опытно-промышленной разработке с созданием необходимой инфраструктуры на месторождении. Проект включен в Стратегию развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 26 октября 2020 года №645.

Титан и кварц используются в аэрокосмической, судостроительной, автомобилестроительной, нефтегазовой, лакокрасочной и химической отраслях.

«Подписанное соглашение будет способствовать развитию Республики Коми, в том числе в части создания новых рабочих мест. Это уникальный проект, так как речь идёт о самом крупном в мире месторождении титана и кварца, а также о значительном объёме инвестиций. При этом технологическая инфраструктура, в создании которой будет участвовать компания «Россети», создаст условия для успешной реализации проекта», — отметила Анастасия Бондаренко.

«Разработка Пижемского месторождения создаст условия для социально-экономического роста Республики Коми и даст импульс для развития Арктической зоны – одного из приоритетных национальных проектов. Мы готовы построить для проекта необходимую электросетевую инфраструктуру», – отметил Артем Пидник.