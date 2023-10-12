Санкционная политика направлена ограничение экономического развития тех стран, которые не угодны США. Однако государства, находящиеся под санкциями, получают дополнительные возможности и развитие. Это стимулирует стремиться к импортонезависимости, развитию инфраструктуры. Необходимо использовать и вызовы, и многостороннее сотрудничество для развития экономик, обеспечения развития, улучшения качества жизни людей, отметили участники сессии «Вручение премии "Глобальная энергия". Мировой нефтегазовый рынок: как пройти период турбулентности?» в рамках Российской энергетической недели.

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ

Санкции ускорили страны в принятии оптимальных решений

«Если мы ориентируемся на Азиатско-Тихоокеанский регион сегодня, развиваем соответствующую инфраструктуру и дружественные связи, то мы видим, что основное потребление энергоресурсов в будущем будет именно в этом регионе. Мы этим занимались и до этого [до санкций. — Ред.], нас просто немного ускорили в тех решениях, которые мы принимаем по развитию портовой, магистральной, трубопроводной инфраструктуры, по развитию сжиженного природного газа и объемов производства, потому что, как сказал наш Президент, в 55 странах уже есть регазификационные терминалы, и количество этих стран будет расти», — Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак.

Изменение подходов в мировой энергетической повестке

«В качестве фундаментальных факторов мы видим изменение подхода к климатической повестке. <…> Он стал более разумным, более правильным. Подходы к оценке энергоперехода, четвертой энергетической революции, которую мы переживаем в настоящее время. <…> Не надо искусственно заниматься изменением энергобаланса, это должно происходить эволюционным путем, и это на сегодня мы наблюдаем», — Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак.

ПРОБЛЕМЫ

Недостаток инвестиций в мировой глобальной энергетике

«В течение нескольких лет живем в условиях недоинвестирования мировой глобальной энергетики. Если ранее нефтяной комплекс инвестировал примерно 700 млрд долларов в год, то в последние несколько лет инвестиции в отрасль составили порядка 350-400 млрд долларов. Глобальное недоинвестирование в течение нескольких лет уже больше 1 трлн долларов. А мы прекрасно понимаем, что еще в течении нескольких инвестиционных циклов как минимум углеводороды будут занимать доминирующую роль в энергетическом балансе. Поэтому для стабильного обеспечения мировой экономики энергетическими ресурсами необходимо вернуть инвестиции, создавать условия для стабильной работы отрасли», — Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак.

Недальновидная политика

«В Европе мы видим ложную гордость, они не хотят признавать свои катастрофические ошибки, но уже в ближайшее время им придется сесть и подумать, как восстановить нормальные цепочки поставок [энергоносителей. — Ред.]», — Премьер-министр Сербской Республики Радован Вишкович.

РЕШЕНИЯ

Более активный переход на расчеты в национальных валютах

«Мы целенаправленно шли к обеспечению стабильной работы нашего топливно-энергетического комплекса — это переход на расчеты в национальных валютах в торговле с нашими дружественными странами. На сегодня мы минимизировали торговлю в долларах или евро, перешли на расчеты в рублях и других валютах. <…> Это тренд не только для нашей страны», — Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак.

«Энергетический рынок работает в долларах. <…> Но доля США составляет только 20%. Секрет — в дедолларизации», — Исполнительный вице-президент Боливарианской Республики Венесуэла Делси Элоина Родригес Гомес.

Использование цифровых расчетов

«Есть проблемы, связанные с взаиморасчетами, но мы можем двигаться в сторону цифровых расчетов, использования технологий блокчейна, тогда никакая мировая валюта здесь не нужна. Это совершенно другой подход. Для этого необходимо объединяться, работать в этом направлении, в том числе в рамках нашей ассоциации БРИКС, которая постепенно расширяется», — Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак.

Развитие науки и инноваций в стремлении к импортонезависимости

«В рамках технологического суверенитета мы обеспечили огромнейший заказ, триллионы рублей, которые генерирует нефтегазовый комплекс, для нашей промышленности, науки, высших учебных заведений, академических институтов. Мы научились делать то, что раньше покупали. Уровень импортозависимости несколько лет назад был 60% в нефтегазовой отрасли, сейчас — 30%. Правительством Российской Федерации поставлена задача добиться технологического суверенитета по всем ключевым технологиям. Эта работа ведется с предприятиями нефтегазового комплекса как заказчиками, так и промышленными предприятиями», — Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак.

«С помощью наших усилий, инициативы наших специалистов в нефтегазовой отрасли мы стали самодостаточными. <…> У нас есть способность по производству очень многих турбокомпрессоров, турбогенераторов, насосов и оборудования, которые используются в добыче и переработке нефти на суше и на море. <…> С такой поддержкой и ресурсами за последние 40 лет под санкциями мы смогли во всех отраслях стать самодостаточными. Ни одного иностранного советника на наших объектах не присутствует», — Министр нефти Исламской Республики Иран Джавад Оджи.

Диверсификация рынков и маршрутов

«Турбулентность показала, что есть необходимость иметь больше диверсификации. Это касается и стран поставщиков, которые заинтересованы не только в диверсификации рынков, но и маршрутов. Азербайджан всегда руководствовался этим принципом. Прекрасно понимал, что выбранный путь всегда будет служить стабильности на рынках и будет помогать осуществлять собственные планы в Азербайджане. Мы достаточно серьезно диверсифицировали наши рынки и пути. Через Турцию мы сегодня выходим с нашей нефтью на международный рынок. Наши газотранспортные пути также диверсифицированы», — Министр энергетики Республики Азербайджан Парвиз Шахбазов.

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Международный форум «Российская энергетическая неделя» является одной из ключевых международных площадок для обсуждения актуальных тенденций развития современного топливно-энергетического комплекса. Мероприятие традиционно проходит на самом высоком уровне с участием руководителей крупнейших компаний энергетической отрасли. В 2022 году в рамках РЭН состоялось свыше 70 мероприятий с участием более 270 спикеров. В Форуме приняли участие свыше 3000 участников и представителей СМИ из России и 83 иностранных государств и территорий. Организаторами Форума являются Фонд Росконгресс, Министерство энергетики Российской Федерации при поддержке Правительства Москвы.