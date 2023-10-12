Специалисты филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Калугаэнерго» продолжают проведение работ по реконструкции и модернизации уличного освещения в г. Калуге и области.

В настоящее время энергетики завершили работы в областном центре на улицах Воинская, Кирпичный завод, Карла Либкнехта, Тарусская, Изобретателей, Николо-Козинская, Плеханова, Труда. В общей сложности в городе заменено более 15 км провода на самонесущий изолированный, установлено 22 дополнительные железобетонные опоры, демонтированы старые светильники и смонтировано 366 новых светодиодных осветительных приборов с высокой степенью отдачи. Благодаря новым светильникам, электрическая энергия теперь потребляется более экономично, что позволяет снизить общую нагрузку на городские электрические сети.

Значительная часть работ была проведена в электросетевом комплексе городского округа г. Калуги, а именно в д. Яглово на улицах с 1-ой Семейной по 9-ую Семейную и с 1-ой Пейзажной по 11-ую Пейзажную, с. Рябинки от д. 41 до д. 70, а также в д. Калашников хутор. Так, в д. Яглово энергетики установили 425 новых уличных светильников, в с. Рябинки заменили 1,5 км провода, 28 опор и 33 светильника, в д. Калашников хутор произвели замену около 2 км провода и установили 37 новых светильников.