Председатель Правления Системного оператора Фёдор Опадчий на Российской энергетической неделе – 2023 в панельной дискуссии «Энергетический переход и его перспективы: будущее низкоуглеродной энергетики в России» подчеркнул важность системного принятия решений в развитии энергосистемы.

Как отметил Федор Опадчий, масштабы и природные условия российской энергосистемы требуют развития всех типов генерации для решения задач баланса электроэнергии и мощности.

«У нас первая в мире по территории энергосистема. Мы не можем только сетями решать все проблемы. Для баланса мощности необходимо строить управляемую атомную, гидро- и тепловую генерацию. Причем, в условиях роста потребления ГЭС нужно строить более быстрыми темпами, чем есть сегодня, - даже, чтобы сохранить текущую долю ГЭС в энергобалансе. Принцип развития ВИЭ «все побежали, и мы побежали» нам не подходит. Необходимо системно принимать решения в развитии энергосистемы, строить ВИЭ там, где есть возможность интеграции. Потребность в электроэнергии может в некоторых регионах удовлетворяться за счёт погодозависимых ВИЭ – ветровых и солнечных станций», – отметил Фёдор Опадчий.

Одним из таких регионов является переживающий рост потребления электроэнергии Дальний Восток, где ВИЭ могут использоваться для покрытия спроса на электроэнергию, а их развитие может финансироваться конкурентными рыночными инструментами. При этом в районах Дальнего Востока, испытывающих дефицит электрической мощности, требуется строительство традиционной генерации.

«Если оценивать наш парк генерации с точки зрения вредных выбросов, то он достаточно чистый. В энергобалансе России низкоуглеродная генерация – ГЭС, АЭС и ВИЭ – уже занимает 38 %, что для многих стран выглядит пока лишь перспективной целью», – подчеркнул глава Системного оператора.

Вместе с тем, по его словам, использование ВИЭ будет неизбежно расширяться, так как такая генерация позволяет довольно быстро и недорого восполнять потребность в электроэнергии, эффективно решая экономические задачи текущего момента.

Одной из важнейших задач при этом является оптимальный выбор мест размещения ВИЭ, исходя из критериев минимизации нового сетевого строительства, климатических, экономических и технологических условий, отметил Фёдор Опадчий.