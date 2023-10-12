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Реконструкция моста через реку Тюй обойдется Башкирии в 343 млн

12 октября 2023, 14:00 270 Время чтения ≈ < минуты
Источник: РосТендер
Авторы и источники / Правообладателям

В Караидельском районе Республики Башкортостан реконструируют мост через реку Тюй между селом Новомуллакаево и деревней Муллакаево, сообщает RosTender.info.

Подрядчика определят по итогам открытого конкурса в электронной форме. Прием заявок на участие открыт до 26 октября. На подведение итогов выделят пять дней. С подрядчиком заключат муниципальный контракт на 343 млн рублей.

Работы завершатся к концу 2025 года. Мероприятия будут профинансированы за счет средств республиканского и районного бюджетов.

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Метки: РОСТЕНДЕР
Отрасль: Строительство 

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Эта новость часть сюжета Кабельные полимеры
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