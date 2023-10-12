Реконструкция моста через реку Тюй обойдется Башкирии в 343 млн

В Караидельском районе Республики Башкортостан реконструируют мост через реку Тюй между селом Новомуллакаево и деревней Муллакаево, сообщает RosTender.info.

Подрядчика определят по итогам открытого конкурса в электронной форме. Прием заявок на участие открыт до 26 октября. На подведение итогов выделят пять дней. С подрядчиком заключат муниципальный контракт на 343 млн рублей.

Работы завершатся к концу 2025 года. Мероприятия будут профинансированы за счет средств республиканского и районного бюджетов.