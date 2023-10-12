В рамках Международного форума «Российская энергетическая неделя-2023» губернатор Смоленской области Василий Анохин и генеральный директор ПАО «Россети Центр» – управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский подписали соглашение о сотрудничестве.



Партнерство направлено на повышение надежности и качества электроснабжения потребителей региона, а также обеспечения высокого уровня защищенности электросетевых объектов.



Стороны отметили, что важной задачей в рамках взаимодействия станет расширение комплекса мероприятий по обеспечению безопасности электросетевых объектов. Наряду с модернизацией и строительством новых питающих центров и линий электропередачи, защита энергообъектов стала важнейшим условием для исполнения основной задачи – надежного электроснабжения жителей.

«Бесперебойное обслуживание потребителей, обеспечение смолян электроэнергией – это та цель, для реализации которой необходимо приложить все усилия. Администрация готова оказывать компании поддержку, чтобы инфраструктурная сеть не только расширялась, но и ее объекты были надежно защищены, могли выдерживать повышенные нагрузки в нештатных ситуациях», – подчеркнул Василий Анохин.