В рамках Международного форума «Российская энергетическая неделя-2023» губернатор Смоленской области Василий Анохин и генеральный директор ПАО «Россети Центр» – управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский подписали соглашение о сотрудничестве.
Партнерство направлено на повышение надежности и качества электроснабжения потребителей региона, а также обеспечения высокого уровня защищенности электросетевых объектов.
Стороны отметили, что важной задачей в рамках взаимодействия станет расширение комплекса мероприятий по обеспечению безопасности электросетевых объектов. Наряду с модернизацией и строительством новых питающих центров и линий электропередачи, защита энергообъектов стала важнейшим условием для исполнения основной задачи – надежного электроснабжения жителей.
«Бесперебойное обслуживание потребителей, обеспечение смолян электроэнергией – это та цель, для реализации которой необходимо приложить все усилия. Администрация готова оказывать компании поддержку, чтобы инфраструктурная сеть не только расширялась, но и ее объекты были надежно защищены, могли выдерживать повышенные нагрузки в нештатных ситуациях», – подчеркнул Василий Анохин.
«Приоритетной целью энергетиков является завершение всех запланированных мероприятий по подготовке к отопительному сезону, а также его надежное прохождение. При этом в Смоленской области, как и целиком по ЦФО, мы усиливаем меры безопасности, чтобы наши сотрудники и наши объекты могли работать в штатном режиме», – заявил Игорь Маковский.
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