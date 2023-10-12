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  • Василий Анохин и Игорь Маковский подписали Соглашение о развитии электросетевого комплекса Смоленской области

Василий Анохин и Игорь Маковский подписали Соглашение о развитии электросетевого комплекса Смоленской области

12 октября 2023, 16:00 226 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: Россети Центр
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В рамках Международного форума «Российская энергетическая неделя-2023» губернатор Смоленской области Василий Анохин и генеральный директор ПАО «Россети Центр» – управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский подписали соглашение о сотрудничестве.

Партнерство направлено на повышение надежности и качества электроснабжения потребителей региона, а также обеспечения высокого уровня защищенности электросетевых объектов.

Стороны отметили, что важной задачей в рамках взаимодействия станет расширение комплекса мероприятий по обеспечению безопасности электросетевых объектов. Наряду с модернизацией и строительством новых питающих центров и линий электропередачи, защита энергообъектов стала важнейшим условием для исполнения основной задачи – надежного электроснабжения жителей.

«Бесперебойное обслуживание потребителей, обеспечение смолян электроэнергией – это та цель, для реализации которой необходимо приложить все усилия. Администрация готова оказывать компании поддержку, чтобы инфраструктурная сеть не только расширялась, но и ее объекты были надежно защищены, могли выдерживать повышенные нагрузки в нештатных ситуациях», – подчеркнул Василий Анохин.

«Приоритетной целью энергетиков является завершение всех запланированных мероприятий по подготовке к отопительному сезону, а также его надежное прохождение. При этом в Смоленской области, как и целиком по ЦФО, мы усиливаем меры безопасности, чтобы наши сотрудники и наши объекты могли работать в штатном режиме», – заявил Игорь Маковский.

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Метки: ИГОРЬ МАКОВСКИЙ, РОССЕТИ ЦЕНТР
Отрасль: Электроэнергетика 

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