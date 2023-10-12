Заместитель Председателя Правительства – Министр промышленности и торговли Денис Мантуров принял участие в заседании комиссии Госсовета по направлению «Промышленность» под председательством губернатора Тульской области Алексея Дюмина.

Денис Мантуров подчеркнул, что обрабатывающая промышленность уверенно справляется с внешними вызовами, но необходимо продолжать оперативную поддержку отраслей и внедрять новые подходы к стимулированию инвестиций в значимые промышленные проекты.

«Нам нужно не только сгенерировать новые меры поддержки, но и заложить векторы развития по тем отраслям, которые определяют технологический суверенитет большинства сфер экономики и национальную безопасность в целом. Такую работу мы провели на стратегических сессиях под председательством Михаила Мишустина. Параллельно сформировали концепцию технологического развития и обновили общую стратегию промышленности. Сейчас у нас определены все направления, инструментарий и объёмы господдержки, заложенные в трёхлетнем бюджете по десяти ключевым отраслям промышленности. Совокупно они формируют контур мегапроектов, которые станут системообразующими в горизонте до 2030 года. Сегодня затронем один из них. Речь пойдёт о технологическом суверенитете в химическом комплексе, где нам предстоит возродить наши компетенции в мало- и среднетоннажной химии», – отметил Денис Мантуров.

Алексей Дюмин сказал, что одной из важных задач на сегодня является повышение инновационного потенциала промышленных предприятий и химическая промышленность занимает в этом процессе значительное место.

«Химический комплекс по праву считается ведущей отраслью экономики России. На сегодня он составляет около 12% от всей обрабатывающей промышленности и обеспечивает современными материалами все отрасли промышленности, включая оборонную. В этой связи по инициативе Минпромторга России в перечень планируемых к разработке мегапроектов включено химическое направление», – рассказал Алексей Дюмин.

Статус мегапроекта должен обеспечить приоритетность финансирования реализации проектов химии, в том числе в рамках действующих мер поддержки. Важными составными частями мегапроекта должны стать федеральный проект «Развитие производства новых материалов», по которому уже проводится работа, и инициатива «Создание федерального центра химии в г. Усолье-Сибирское». Также в рамках заседания обсуждалась работа такого инструмента, как кластерная инвестиционная платформа. На сегодняшний день уже проведено семь отборов, в рамках которых одобрено 26 проектов из различных отраслей промышленности общей стоимостью 576 млрд рублей.