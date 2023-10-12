Эксперты Российского энергетического агентства Минэнерго России подготовили сценарии развития мировой энергетики до 2050 года в условиях энергетического перехода. О результатах масштабной аналитической работы рассказал генеральный директор Агентства Алексей Кулапин на Международном форуме «Российская энергетическая неделя».

В работе профильной сессии приняли участие представители Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Форума стран-экспортеров газа, Института энергетических исследований РАН и других отраслевых организаций.

«Неопределенность многих параметров развертывающегося энергоперехода ведет к достаточно широкому диапазону возможных путей развития мировой энергетики. Чтобы сформировать собственный взгляд на наиболее вероятную траекторию развития мировой энергетики РЭА Минэнерго России разработало свой вариант возможных сценариев энергоперехода с «говорящими» названиями: «Всё как встарь», «Чистый ноль» и «Рациональный технологический выбор», – отметил Алексей Кулапин.

При их подготовке разрабатывались прогнозные объемы мирового потребления первичных энергоресурсов, электроэнергии, водорода, возобновляемых источников энергии, а также уровень углеродной нейтральности и другие факторы.

«С одной стороны, продолжение развития мировой энергетики по накатанным рельсам нежелательно, так как превышение разумного объема выбросов парниковых газов ведет к необратимым климатическим изменениям. С другой стороны, «идеальный» вариант энергоперехода оказывается слишком дорогим способом трансформации энергетики. По оценкам, для достижения данной цели инвестиции в низкоуглеродные источники энергии должны были бы уже в ближайшие годы возрасти до 7-8% мирового ВВП и сохраняться на этом уровне в течение следующих десятилетий. Это делает данный сценарий практически «неподъёмным» без сокращения инвестиций на не менее приоритетные цели социально-экономического развития», – подчеркнул руководитель РЭА Минэнерго России.

Он добавил, что технологическое развитие играет ключевую роль в скорости энергоперехода. Так, реализация сценария «Чистый ноль» потребует значительных инвестиций, что поставит под вопрос исполнение многих социально ориентированных проектов в развивающихся странах. Возможным компромиссом может стать энергопереход по сценарию «Рациональный технологический выбор» при более интенсивном росте поглощающей способности за пределами отраслей топливно-энергетического комплекса.