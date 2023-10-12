В ходе подготовки к осенне-зимнему периоду 2023-2024 гг. энергетики «Россети Московский регион» повысили качество и надежность электроснабжения в 22 населенных пунктах городских округов Кашира и Серебряные Пруды. Среди них деревни: Узуново, Б.Руново, Топканово, Бокша, Глубокое, Кокино, Базарово, Дьяково, Колтово и др.

Для этого специалистами Каширского района электрических сетей заменено свыше 14 км неизолированного провода на самонесущий изолированный (СИП) на воздушных линиях 0,4/6/10 кВ. Как показал опыт использования в сетевом комплексе, благодаря особым техническим характеристикам проводов типа СИП значительно сокращаются отключения электроэнергии, вызванные падением деревьев и схлестом проводов, налипанием снега, что особенно важно при неблагоприятных погодных условиях. Кроме того, специалисты отмечают уменьшение частоты и объема ремонтных работ на таких линиях при повышении их безопасности.

Также энергетики заменили на новые более 200 опор линий электропередачи, выработавших свой эксплуатационный ресурс, расчистили свыше 30 га трасс ЛЭП от древесно-кустарниковой растительности.

В населенных пунктах городских округов Кашира и Серебряные Пруды выполнен плановый ремонт 80 трансформаторных подстанций.

Все проводимые мероприятия направлены на обеспечение надежного электроснабжения потребителей южного Подмосковья.