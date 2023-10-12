Участники Наблюдательного совета ТОР «Хабаровск» под председательством первого заместителя председателя правительства Хабаровского края Марии Авиловой, при участии первого заместителя Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Гаджимагомеда Гусейнова, генерального директора Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) Николая Запрягаева и представителей федеральных и региональных органов власти утвердили правила конкурсного отбора застройщиков программы «Дальневосточный квартал» в городе Хабаровске.

Под комплексную жилую застройку в городской черте, в Железнодорожном районе предусмотрено почти 46 гектаров. До 2033 года здесь будет поэтапно возведено 250 тысяч квадратных метров жилья, из них не менее 20% от общей площади квартир застройщик должен будет предоставить к выкупу для социальных нужд. Причем ввод в эксплуатацию первой очереди строительства – в объеме не менее 25 тыс. кв. метров – должен состояться в декабре 2026 года.

Комплексная застройка также должна включать социальную инфраструктуру – детский сад, школу и поликлинику. Первые этажи жилых домов займут коммерческие помещения – магазины, кафе, аптеки и объекты бытового обслуживания. Территорию благоустроят, создадут спортивные площадки.

Согласно утвержденной конкурсной документации, в числе требований, предъявляемых к участникам, – наличие соответствующего опыта и строительство многоквартирных домов за последние 5 лет площадью не менее 250 тыс. кв. метров.

«Реализация программы «Дальневосточный квартал» в Хабаровске позволит решить проблему строительства в больших объемах доступного по цене и достойного по качеству современного жилья, а также провести реновацию жилого фонда. Ключевая особенность программы – это предоставление господдержки застройщикам, которые обязуются своевременно реализовать инвестиционный проект. Победитель получит широкий набор налоговых льгот и административных преференций благодаря присвоению статуса резидента территории опережающего развития (ТОР), в том числе землю, инженерную инфраструктуру и сниженные более чем в три раза страховые платежи. В связи с тем, что территория, планируемая под застройку, не обеспечена необходимыми коммунальными объектами и инженерными сетями, для строительства инфраструктуры будут выделены средства из федерального бюджета», – отметила генеральный директор КРДВ Хабаровск Ирина Серова.

Также будут сокращены процедуры согласования и утверждения документации по планировке территории, получения заключения экспертизы и разрешения на ввод в эксплуатацию.

Конкурс стартовал и продлится до 13 ноября 2023 года. Кто будет строить дома для жителей Хабаровска, мы узнаем после заседания конкурсной комиссии по вскрытию конвертов, которое состоится 16 ноября.

Напомним, это уже пятый по счету конкурс. В рамках программы «Дальневосточный квартал» проведены конкурсы и отобраны победители в городах Благовещенск, Петропавловск-Камчатский, Биробиджан и Корсаков. Компании «Специализированный застройщик «ПИК Благовещенск», Специализированная компания «Север», «ДВ-Регион Инвест», «СЗ «Проект-Страна-3» (ГК «Самолет») и получили статус резидентов территорий опережающего развития (ТОР) «Амурская», «Камчатка», «Амуро- Хинганская» и «Южная» уже приступили к проектированию. Кроме того, проекты комплексной застройки будут также реализованы в Улан-Удэ и Чите. Благодаря программе «Дальневосточный квартал» к 2030 году для более чем 100 тысяч жителей Дальнего Востока дополнительно построят 2,5 млн кв. м жилья.

Прием заявок осуществляется почтовой и (или) курьерской связью либо путем личного вручения по адресу: 123112, Москва, Пресненская наб., д. 12, этаж 15, каб. 11.

Подробная информация об участии в конкурсе размещена на сайте КРДВ.