АО «ТВЭЛ» поставило ядерное топливо для реакторной установки №1 единственной в мире плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС, филиал Концерна «Росэнергоатом») на базе плавучего энергоблока «Академик Ломоносов» в г. Певек Чукотского автономного округа. Поставка топлива в самый северный город России была выполнена по Северному морскому пути.

К первой в истории электростанции перегрузке топлива, то есть замене отработавшего ядерного топлива на свежее, планируется приступить до 2024 года. Производителем ядерного топлива для всех российских атомных ледоколов, а также ПАТЭС «Академик Ломоносов» является Машиностроительный завод (АО «МСЗ»), предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» в г. Электросталь Московской области.

В составе ПАТЭС – две реакторных установки «ледокольного» типа КЛТ-40С. На таких реакторах замена ядерного топлива происходит не так, как на стандартных наземных атомных энергоблоках большой мощности (частичная замена топлива один раз в 12-18 месяцев), а раз в несколько лет с полной выгрузкой всей активной зоны реактора и полной загрузкой свежего топлива.

Активные зоны реакторов плавучего энергоблока «Академик Ломоносов» КЛТ-40с обладают рядом преимуществ по сравнению с референтными: впервые в истории установки применена кассетная активная зона, которая позволила увеличить энергоресурс топлива до 3-3,5 лет до перегрузки, а также снизить в полтора раза топливную составляющую себестоимости электроэнергии. Опыт эксплуатации ПАТЭС лег в основу проектов реакторов атомных ледоколов новейшей серии 22220. В настоящий момент спущены на воду три таких ледокола.

Энергоустановки плавучего энергоблока «Академик Ломоносов» были впервые подключены к электросети в декабре 2019 года, в мае 2020 – введены в промышленную эксплуатацию. Поставка и загрузка ядерного топлива на второй реактор из Электростали в Певек запланированы на 2024 год.

Общая мощность ПАТЭС «Академик Ломоносов», выдаваемая в береговую сеть Певека без потребления берегом тепловой энергии, составляет около 76 МВт, а в режиме выдачи максимальной тепловой мощности - порядка 44 МВт. Выработка электроэнергии на ПАТЭС по итогам 2023 года составила 194 млн кВт*ч. Население Певека – немногим более 4 тыс. человек, при этом ПАТЭС потенциально может обеспечить электроэнергией город с населением до 100 тыс. человек.

Ввод ПАТЭС решает две задачи. Во-первых, это замещение выбывающих мощностей Билибинской АЭС, действующей с 1974 года, а также Чаунской ТЭЦ, которой уже более 70 лет. Во-вторых – энергоснабжение основных горнодобывающих предприятий, расположенных на западной Чукотке в Чаун-Билибинском энергоузле – большого рудно-металлического кластера, в том числе золотодобывающие компании и проекты, связанные с развитием Баимской рудной зоны.

В сентябре 2023 года была введена в эксплуатацию линия электропередачи напряжением 110 киловольт протяженностью 490 километров, которая связала города Певек и Билибино. Линия повисла надежность энергоснабжения от ПАТЭС как потребителей Билибино, так и горнодобывающих предприятий, крупнейшим из которых является Баимский ГОК.

Комплексное развитие Арктической зоны РФ является одним из стратегических приоритетов государства. Повышение объема перевозок по СМП имеет первостепенное значение для решения поставленных задач в области транспорта и доставки грузов. Развитие этого логистического коридора обеспечивается за счет налаживания регулярных грузоперевозок, постройки новых атомных ледоколов и модернизации соответствующей инфраструктуры. Предприятия Госкорпорации «Росатом» принимают активное участие в этой работе.

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» (Топливный дивизион Госкорпорации «Росатом») включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Являясь единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС, ТВЭЛ обеспечивает топливом в общей сложности 75 энергетических реакторов в 15 государствах, исследовательские реакторы в девяти странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе ТВЭЛ. Топливный дивизион Росатома является крупнейшим в мире производителем обогащенного урана, а также лидером глобального рынка стабильных изотопов. В Топливном дивизионе активно развиваются новые бизнесы в области химии, металлургии, технологий накопления энергии, 3D-печати, цифровых продуктов, а также вывода из эксплуатации ядерных объектов. В контуре Топливной компании ТВЭЛ созданы отраслевые интеграторы Росатома по аддитивным технологиям и системам накопления электроэнергии. http://www.tvel.ru

АО «Концерн Росэнергоатом» (www.rosenergoatom.ru) - входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом» и является одним из крупнейших предприятий отрасли, выполняющим функции эксплуатирующей организации (оператора) атомных станций. В его состав на правах филиалов входят 11 действующих АЭС, включая ПАТЭС, а также Научно-технический центр по аварийно-техническим работам на АЭС, Проектно-конструкторский и Технологический филиалы. В общей сложности на 11-ти действующих атомных станциях России в эксплуатации находятся 37 энергоблоков суммарной установленной мощностью свыше 29,5 ГВт.

Машиностроительный завод (АО «МСЗ»; г. Электросталь) – один из крупнейших в мире производителей топлива для атомных электростанций. Завод производит ТВС для реакторов ВВЭР-440, ВВЭР-1000, РБМК-1000, БН-600,800, ВК-50, ЭГП-6, порошки и топливные таблетки для поставок иностранным заказчикам. Также выпускает ядерное топливо для исследовательских реакторов. Входит в состав Топливной компании «ТВЭЛ» Госкорпорации «Росатом».www.elemash.ru