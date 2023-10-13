Специалисты «Мособлэнерго» приступили к капитальному ремонту воздушной линии для повышения надежности электроснабжения деревень Раменского г.о. ЛЭП 6 кВ общей протяженностью почти 3 км обеспечивает электроснабжение д. Шевлягино, д. Вороново и д. Мещеры. Все они входят в состав сельского поселения Новохаритоновское.

ВЛ-6 кВ проходит от ТП-445 до ТП-447. Работы по ремонту линии начались в конце сентября 2023 г. и на текущий момент выполнено 40% запланированного объема. На ЛЭП проводится замена провода на самонесущий изолированный провод с увеличенным сечением, а также демонтируются и устанавливаются новые опоры. Завершить мероприятия и полностью отремонтировать линию планируется до конца ноября.

В программу капитального ремонта «Мособлэнерго» на территории Раменского г.о. в этом году вошли более 48 км кабельных линий, воздушных линий, строительная часть 11 подстанций, а также 32 единицы подстанционного оборудования.