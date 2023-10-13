Институт солнечно-земной физики (ИСЗФ СО РАН) выиграл конкурс на строительство системы радаров в Ольхонском районе Иркутской области в рамках создания Национального гелиогеофизического комплекса (НГК) РАН. На реализацию проекта из федерального бюджета уйдет более 31 млрд рублей, следует из информации с сайта госзакупок.

Систему радаров в местности Харикта на территории Байкальской обсерватории физики атмосферы и экологического мониторинга планируют создать к концу 2029 года. В нее войдут всеатмосферный радар (НР-МСТ), мезосферно-стратосферно-тропосферный радар и радар некогерентного рассеяния. Задача инструмента - изучение физики околоземного космоса: исследование взаимодействия солнечного ветра с магнитосферой и ионосферой, атмосферных гравитационных волн и прочих вопросов фундаментальной науки. В Харикте также планируется строительство мезосферно-стратосферного лидара (шесть лазеров для изучения параметров приземного слоя атмосферы на глубине от 100 до 120 км).

Национальный гелиогеофизический комплекс - проект класса "мегасайенс" (нацелен на получение инновационных научных результатов общемирового значения) - позволит отслеживать процессы в ближнем космосе, изучать воздействие солнечного ветра на магнитосферу и ионосферу, исследовать структуру и физику атмосферы Земли. Объекты комплекса размещаются в Иркутской области и в Бурятии. В 2013 году конкурс по созданию Национального гелиогеофизического комплекса выиграл холдинг "Швабе" (входит в ГК "Ростех"). Строительно-монтажные работы начались в 2018 году.

В комплекс, который планируется полностью построить до 2030 года, войдут многоволновой радиогелиограф, солнечный телескоп-коронограф, система радаров, комплекс пассивных оптических инструментов, мезостратосферный лидар, нагревный стенд и центр управления.