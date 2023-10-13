Николай Шульгинов и Министр промышленности и торговли Вьетнама Нгуен Хонг Зиен обсудили перспективы сотрудничества двух стран в энергетике в рамках «Российской энергетической недели» (РЭН-2023).

В частности, Министры обговорили вопросы взаимодействия по поставкам и совместной добыче нефтегазовых ресурсов, в угольной сфере и в электроэнергетике, в части модернизации и строительства новых электроэнергетических объектов во Вьетнаме.

Глава Минэнерго также отметил прогресс сотрудничества в сфере развития возобновляемой энергетики.

«Между компаниями России и Вьетнама достигнуты определённые договорённости о сооружении ветропарков на территории республики», – добавил он.

В завершении встречи Николай Шульгинов и Нгуен Хонг Зиен подписали протоколы к действующим межправительственным соглашениям, направленные на развитие геологической разведки и добычи нефти и газа на континентальном шельфе Вьетнама.