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  • Николай Шульгинов провёл рабочую встречу с Министром промышленности и торговли Вьетнама Нгуеном Хонг Зиеном

Николай Шульгинов провёл рабочую встречу с Министром промышленности и торговли Вьетнама Нгуеном Хонг Зиеном

13 октября 2023, 14:30 274 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Министерство энергетики России
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Николай Шульгинов и Министр промышленности и торговли Вьетнама Нгуен Хонг Зиен обсудили перспективы сотрудничества двух стран в энергетике в рамках «Российской энергетической недели» (РЭН-2023).

В частности, Министры обговорили вопросы взаимодействия по поставкам и совместной добыче нефтегазовых ресурсов, в угольной сфере и в электроэнергетике, в части модернизации и строительства новых электроэнергетических объектов во Вьетнаме.

Глава Минэнерго также отметил прогресс сотрудничества в сфере развития возобновляемой энергетики.

«Между компаниями России и Вьетнама достигнуты определённые договорённости о сооружении ветропарков на территории республики», – добавил он.

В завершении встречи Николай Шульгинов и Нгуен Хонг Зиен подписали протоколы к действующим межправительственным соглашениям, направленные на развитие геологической разведки и добычи нефти и газа на континентальном шельфе Вьетнама.

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Метки: МИНЭНЕРГО, НИКОЛАЙ ШУЛЬГИНОВ, ВЬЕТНАМ, РЭН-2023
Отрасль: Электроэнергетика 

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