Николай Шульгинов и Министр промышленности и торговли Вьетнама Нгуен Хонг Зиен обсудили перспективы сотрудничества двух стран в энергетике в рамках «Российской энергетической недели» (РЭН-2023).
В частности, Министры обговорили вопросы взаимодействия по поставкам и совместной добыче нефтегазовых ресурсов, в угольной сфере и в электроэнергетике, в части модернизации и строительства новых электроэнергетических объектов во Вьетнаме.
Глава Минэнерго также отметил прогресс сотрудничества в сфере развития возобновляемой энергетики.
«Между компаниями России и Вьетнама достигнуты определённые договорённости о сооружении ветропарков на территории республики», – добавил он.
В завершении встречи Николай Шульгинов и Нгуен Хонг Зиен подписали протоколы к действующим межправительственным соглашениям, направленные на развитие геологической разведки и добычи нефти и газа на континентальном шельфе Вьетнама.
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