Специалисты «Россети Юг» в 2023 году установили почти 200 птицезащитных устройств (ПЗУ) на воздушных линиях электропередачи в двух природных заповедных зонах Ростовской области.

ПЗУ оборудованы на линиях электропередачи, которые проходят по территориям природного парка «Донской» в Цимлянском районе и природного биосферного заповедника «Ростовский» в Ремонтненском районе. В этой части региона обитают редкие и исчезающие виды птиц, включая краснокнижных, пролегают маршруты миграции и остановок перелетных пернатых. Участки линий электропередачи для установки устройств определяются на основе рекомендаций орнитологов.

Современные птицезащитные устройства представляют собой полимерные кожухи из высокотехнологичных диэлектрических материалов. Они закрывают изоляторы в местах крепления к ним провода. Конструкция ПЗУ предотвращает замыкание проводов в тот момент, когда птицы садятся на линию электропередачи. Установка устройств позволяет также снизить количество связанных с птицами технологических нарушений на энергообъектах, надежнее в целом станет электроснабжение потребителей.